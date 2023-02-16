Suriyeli gazeteci: Fitneyle mücadeleye davet ediyorum

yeniakit.com.tr

Üniversite eğitimini Türkiye'de tamamlayan Gazeteci ve Suriye Evi Derneği Sözcüsü Abdurrahman Eminoğlu, dün öğleden sonra Fatih’te Suriye Gözlemevi Derneği'nde yapılan toplantıda konuştu. Toplantıda gazeteci Kenan Alpay da yer aldı.

Konuşmasına Kahramanmaraş merkezli, Türkiye ve Suriye'de büyük yıkıma neden olan depremlerde hayatını kaybedenleri anarak başlayan Eminoğlu, Allah'tan rahmet ve yaralılara şifa diledi.

Depremin sınırları tanımadığını ve iki ülkeyi vurduğunu söyleyen Abdurrahman Eminoğlu, depremin ilk saatlerinden bu yana Türklere ve Suriyelilere ayrım yapmadan sahip çıkmaya çalıştıklarını söyledi ve iki ülkede de tıp öğrencilerini sahaya yönlendirdiklerini, ayrıca tercümanlık hizmeti verdiklerini belirtti.

Türkiye'ye olan "vefa borçlarını ödemek istediklerini" söyleyen Suriyeli gazeteci, depremden sonra yapılan provokatif açıklamalara da tepki gösterdi.

Depremzedelere yardım etme sürecinin ilerleyişine olumsuz etkide bulunmamak için basın açıklaması yapmayı geciktirdiklerinin altını çizen Abdurrahman Eminoğlu, şunları söyledi:

Gördük ki, fitneciliği meslek edinmiş bazı insanlar aynı hassasiyeti göstermiyor. Yağmalama olayları, ne yazık ki 1999 depreminde olduğu gibi yine bu depremde de yaşandı. Fakat medyada gösterildiği ölçüde yaygın olmadığı gibi, bir uyruğa, ırka veya gruba özgü de değil. Yağma görüntülerinde maalesef her milletten kötü örnekler gördük. Özellikle sosyal medyada dolaşıma sokulan görüntülerin çok büyük bir kısmı kurgu, yalan, provokasyon amaçlı eski ya da alakasız videolardan oluşuyor.

Kötü örnekleri gösterenler bizim çalışmalarımızı görmezden gelse de, biz kameralar için çalışmadık. Bu bizim insani, ahlaki ve dini görevimizdi. birbirimize kenetlenmemiz gereken bu zamanda, oy hesabıyla fitne peşine düşenleri Türkiye'ye şikayet ve Allah'a havale ediyoruz.

Ne yazık ki hiçbir suça karışmamış insanlarımız bu provokatörler yüzünden sırf Suriyeli oldukları için maskeli, askeri kamuflajlı siviller tarafından sokakta linç edildi. Bir kişi bize, kendi evinden eşya götürürken yağmacı sanılıp darp edildiğini ve burnunun kırıldığını iletti.

Adaletin kesinlikle sağlanması ve yağmalayanların hesap vermesi gerekiyor. Ancak adaleti bilgi kirliliğine maruz kalmış ve kışkırtılmış kişiler değil, devlet yargılayarak sağlayabilir.

Biz bu afeti istismar ederek insanların mallarına çökenlerin ırk ayrımı yapmadan en ağır cezalara çarpıtılmaları gerektiği kanaatindeyiz. Bunu da talep etmekten çekinmiyoruz.

Fitne, depremden daha tehlikelidir. Fitnecileri, Allah'tan korkmaya, Türk milletini fitneye karşı çıkmaya, devleti de hem yağmacı ve fırsatçılarla, hem de fitnecilerle mücadele etmeye davet ediyorum.

Basın açıklamasına imza atan dernekler şu şekilde:

1. ULFED (31 üye)

2. Türk Arap Medya Derneği

3. Suriye Evi Derneği

4. Suriye Alimler Derneği

5. Nisva Derneği

6. Türkmen İnsani Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği

7. Barq İnsan Hakları ve Sosyal Güvenlik Forumu