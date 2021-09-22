Suriyeli çocukların yüzde 64’ü okula gidiyor

Milli Eğitim Bakanlığı ile Avrupa Birliği (AB) işbirliğinde “Kriz Zamanlarında Herkes İçin Eğitim Projesi” kapsamında Şahinbey ilçesinde yapımı tamamlanan Abdulkadir Ateş İlkokulu düzenlenen törenle açıldı.

Şahinbey ilçesinin Mavikanet Mahallesi’ne yaptırılan okulun bahçesinde düzenlenen törende konuşan Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Genel Müdürü Umut Gür, Suriyeli çocukların okullaşma oranının yüzde 64 seviyelerine kadar yükseldiğini bildirdi.

“Suriyelilerin 1.2 milyonunun eğitim çağında”

Eğitim altyapısı alanında yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler veren Gür, “Türkiye’deki geçici koruma altındaki Suriyelilerin 1.2 milyonunun eğitim çağında, okul öncesi 127 bin, ilkokul 442 bin, ortaokul 348 bin ve orta öğretimde de 278 bin geçici koruma altında olan öğrencimiz bulunmaktadır. Sahadaki ihtiyaç hali hazırda sağlanan desteklerin çok ötesinde. Devletimizin ve bakanlığımızın son dönemdeki olağanüstü çabası ile Suriyeli çocukların okullaşma oranı yüzde 64 seviyelerine kadar yükseltilmiştir. Okullarımızın projesinden yapımına kadar emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyor, değerli velilerimiz ve çocuklarımıza da yepyeni okullarında hayırlı bir eğitim sezonu diliyorum.” dedi.

“Bu okul gibi 300 tane okula ihtiyaç var”

Gaziantep Valisi Davut Gül de her hafta bir okul açılışının yapıldığını vurgulayarak, “2021 yılı içerisinde toplamda 41 okulumuz tamamlandı. Ayrıca inşaatı devam eden 54 okulumuzun büyük bir kısmını da yıl sonuna kadar tamamlayacağız. Şehrimiz hem genç hem de içeriden ve dışarıdan göç alan bir şehir. Gaziantep’te dışarıdan gelen geçici koruma altında olan Suriyeli okul çağında olan öğrencilerin miktarı yaklaşık olarak 170 bin ve Bu şu anlama geliyor. Bu okul çok önemli, çok kıymetli ama bu okul gibi 300 tane okula ihtiyaç var. AB’nin desteği çok önemli. Milli Eğitim Bakanlığı’nın bütçesinde yaklaşık olarak 2 Milyar 155 milyon lira ile Gaziantep en büyük bütçeyi aldı. Yapımı, ihalesi ve proje aşaması devam edenler var. Bunları da kısa bir süre içerisinde tamamlayacağız. Etkinliğe katılan protokol üyelerine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor ve okulumuzun hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.

“700 bin Suriyeli öğrenci Türkiye’de eğitim sistemine entegre oldu”

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ise, “Türkiye gerçekten mülteciler konusunda gerek belediyeler gerek halk gerekse hükümet düzeyinde büyük çabalar göstermektedir. 700 bin Suriyeli öğrenci Türkiye’de eğitim sistemine entegre olmuş durumda. Biz, ancak sizleri bu başarınızda destekleyebiliriz. 1,4 milyarlık bir bütçe ile Türkiye çapında 200 okul işletim giderleri ve öğretmenlerin eğitilmesi gibi konularda sizleri desteklemeye çalışıyoruz. Türkiye’de hükümete ve özellikle Milli Eğitim Bakanlığı’na iş birliğinden dolayı teşekkür ediyorum. Öğretmen ve öğrencilere başarılar diliyorum.” şeklinde konuştu.

Konuşmaların kurdele kesimi yapılarak okulun açılışı yapıldı. Ardından okul içerisindeki hatıra duvarına imzalar atıldı ve sınıflar gezildi.