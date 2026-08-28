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Gündem Suriye’den gelen ezber bozucu haber! Türkiye tarihe yön veriyor
Gündem

Suriye’den gelen ezber bozucu haber! Türkiye tarihe yön veriyor

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Suriye’den gelen ezber bozucu haber! Türkiye tarihe yön veriyor

Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, SDG/YPG'nin bağımsız silahlı yapı olarak kendisini feshetmesinin ardından Suriye'de ortaya çıkan yeni tabloyu değerlendirdi. Muhalefetin yıllardır Türkiye'nin Suriye politikasına karşı çıktığını hatırlatan Övür, gelinen noktaya dikkat çekerek “Kazanan Başkan Erdoğan, Türkiye ve milyonlarca Suriyeli oldu” ifadelerini kullandı. Övür, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Malazgirt'teki “Bölgemizde tarih yeniden yazılıyor. Türkiye tarihe yön veriyor” sözlerini de hatırlattı.

Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) ve terör örgütü YPG'nin bağımsız silahlı yapılanmasının sona ermesiyle Suriye'de oluşan yeni denklemi köşesine taşıdı.

Mazlum Abdi'nin SDG'nin misyonunun sona erdiğini açıklamasına dikkat çeken Övür, gelişmenin yakın geçmişte Suriye konusunda yapılan birçok değerlendirmenin boşa çıkması açısından önemli olduğunu belirtti.

Övür, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'deki değişimi anlatırken zaman zaman kullandığı “Nereden nereye...” sözünü hatırlatarak Suriye'deki gelişmeler için de aynı değerlendirmenin yapılabileceğini ifade etti.

“ÖNCE ‘PKK SİLAH BIRAKMAZ’ DEDİLER, SONRA ‘YPG ENTEGRE OLMAZ’ DEDİLER”

Övür yazısında, Türkiye'deki bazı siyasi ve entelektüel çevrelerin yaşanan gelişme karşısında sessiz kaldığını savundu.

Muhalif çevrelerin önce PKK'nın silah bırakmayacağını, ardından YPG'nin Suriye'ye entegre olmayacağını söylediğini hatırlatan Övür, gelinen noktada bu kesimlerin yaşanan değişimi anlamakta zorlandığını dile getirdi.

Övür şöyle yazdı:

“Önce ‘PKK silah bırakmaz’ dediler, sonra ‘YPG entegre olmaz’ dediler. Bu yüzden birkaç gündür dilleri tutulmuşçasına konuşmuyor, konuşanlar da ne diyeceklerini bilmiyorlar.”

KARABAĞ'DAN LİBYA'YA MUHALEFETE ELEŞTİRİ

Türkiye'nin dış politika hamlelerine geçmişte yöneltilen eleştirileri de gündeme taşıyan Övür; Suriye'nin yanı sıra Karabağ, Libya, Ukrayna, Gazze, Katar ve Somali'de Ankara tarafından izlenen politikaların muhalefet tarafından eleştirildiğini belirtti.

Özellikle Suriye politikasına yönelik yıllarca dile getirilen “Suriye'de ne işimiz var?” söylemini hatırlatan Övür, Türkiye'nin kritik dönemlerde enerjisinin bir bölümünü iç siyasetteki bu tartışmalara harcadığını savundu.

Bazı emekli generallerin dahi geçmişte “YPG-PYD komşumuz olsun” noktasına geldiğini belirten Övür, bunun tesadüf olmadığını düşündüğünü ifade etti.

Övür'e göre bölge halklarını birbirinden uzaklaştıran yaklaşım, birlikte yaşama ve ortak refah yerine ayrılığı teşvik etti.

GÖÇMEN POLİTİKASINA DİKKAT ÇEKTİ

Mahmut Övür'ün üzerinde durduğu bir diğer konu ise Suriyeli göçmenler oldu.

Türkiye'de göçmenler üzerinden yürütülen siyaseti eleştiren Övür, sosyal demokrat, sol ve liberal çevrelerin bir bölümünün de süreç içerisinde çözümü kolaylaştırmak yerine gerilimi artıran bir yaklaşım sergilediğini savundu.

Göçmenlere yönelik geçmişte kullanılan siyasi söylemleri hatırlatan Övür, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ise bu konuda başından itibaren farklı bir politika izlediğini belirtti.

Türkiye'nin milyonlarca kişilik göç dalgasını insani yaklaşımını koruyarak yönettiğini ifade eden Övür, bunun Türkiye üzerinden yapılan bazı hesapları da bozduğunu savundu.

“KAZANAN BAŞKAN ERDOĞAN, TÜRKİYE VE MİLYONLARCA SURİYELİ OLDU”

Suriye'de bugün yeni bir devlet düzeninin kurulmakta olduğuna işaret eden Sabah yazarı Övür, Suriyelilerin ülkelerine dönüş sürecine de dikkat çekti.

Övür, yazısında şu değerlendirmeyi yaptı:

“Kazanan Başkan Erdoğan, Türkiye ve milyonlarca Suriyeli oldu.”

Suriye'nin yeniden inşa sürecine girdiğini belirten Övür, Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin ülkelerine dönmesinin iki ülke arasındaki gelecekteki ilişkiler açısından da önemli olduğunu vurguladı.

“SİYASET ÜRETMİYORSANIZ BARİ ÜRETENE SAYGI GÖSTERİN”

Mazlum Abdi'nin Şara yönetimindeki yeni dönemdeki konumu ve Kürtlerin Suriye devlet yapısına entegrasyonuna ilişkin tartışmalara da değinen Övür, muhalefetin bölgeye ilişkin kapsamlı bir siyaset geliştiremediğini savundu.

Övür, muhalefete şu sözlerle seslendi:

“Muhalefetin bu ülkeyi siyasetsizliğe mahkûm etmeye hakkı yok. Siyaset üretmiyorsanız bari üretene saygı gösterin ve dinleyin.”

ERDOĞAN'IN MALAZGİRT MESAJINI HATIRLATTI

Mahmut Övür yazısının sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Malazgirt'ten verdiği mesajı hatırlattı.

Erdoğan'ın bölgedeki büyük değişime işaret eden sözlerini aktaran Övür, Türkiye'nin yeni dönemde üstlendiği role dikkat çekti:

“Bölgemizde tarih yeniden yazılıyor. Türkiye tarihe yön veriyor. Bunun önünü hiç kimse kesemez.”

Övür'ün yazısında Suriye'de gelinen nokta, yalnızca SDG/YPG'nin geleceği açısından değil, Türkiye'nin yıllardır sürdürdüğü Suriye politikası ve bölgedeki güç dengelerinin değişimi açısından da önemli bir dönüm noktası olarak değerlendirildi.

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Yorumlar

Recep Aydın / Sosyal Bilimci

Tarihin Akışını Değiştiren İrade: Suriye’de Kazanılan İnsani Barışın Mimarı! Suriye topraklarında yıllardır süren belirsizlik, kaos ve terör gölgesi, nihayet yerini ezber bozan tarihi bir şafağa bırakıyor. SDG/YPG gibi yapıların kendilerini feshetmek zorunda kalması, sadece askeri bir geri çekilme değil; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yıllardır ilmek ilmek dokuduğu kararlı, sabırlı ve her şeyden önemlisi "insan odaklı" dış politika vizyonunun en somut zaferidir. Yıllarca içerideki muhalefetin haksız eleştirilerine, dışarıdaki küresel güçlerin baskılarına göğüs geren Türkiye, gelinen noktada haklılığını tüm dünyaya kanıtlayarak tarihe yön veren bir aktör olarak öne çıkıyor. Mahmut Övür’ün de köşesinde haklı olarak teslim ettiği gibi, bu tablonun tartışmasız tek bir kazananı vardır: Başkan Erdoğan ve onun sarsılmaz liderliği.Bu başarıyı sadece stratejik ve askeri hamlelerle açıklamak eksik kalır. Türkiye’nin Suriye politikasının temelinde en başından beri derin bir insani sorumluluk ve vicdan yer almıştır. Milyonlarca masuma kapılarını açan, sınır ötesinde güvenli limanlar inşa ederek insanlara yeniden yaşama umudu veren Türkiye, bölgede sadece sınır güvenliğini değil, insan onurunu da korumuştur. Cumhurbaşkanı Erdoğan, küresel siyasetin soğuk hesapları karşısında her zaman mazlumun sesi olmuş, "dünya beşten büyüktür" iradesini Suriye sahnesinde de bir barış kalkanına dönüştürmüştür.Bugün Suriye'de yapay haritaların yırtılıp atılması ve silahlı yapıların tasfiye olması, Erdoğan'ın bölgesel barışa, kardeşliğe ve coğrafyanın kaderini yine coğrafyanın kendi insanına bırakma inancına dayanan vizyonunun ürünüdür. Yıllarca süren karalamalara, "Suriye'de ne işimiz var?" diyen dar ufuklu yaklaşımlara verilen en güzel cevap, bölge halkının bugün soluduğu güven ve barış iklimidir. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın attığı cesur adımlar, Türkiye’yi sadece kendi sınırlarını koruyan bir ülke olmaktan çıkarmış; komşularının huzurunu ve geleceğini de inşa eden küresel bir liderlik anıtı haline getirmiştir. Bu tarihi dönemeç, insanlığın ve haklı mücadelenin zaferidir.
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