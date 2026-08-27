  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Dünya bu kahpeliğe kör! Su alan çocuklara kurşun yağmuru Ölü sayısı her geçen saat artıyor: Nepal’deki felaketin bilançosu ağırlaşıyor Denizolgun’un raporuna 'kurgu' diyen Özgenç'e tepki: Hayırdır, niye paniklediniz? Silivri’ye mekik dokudu ama YDK’dan yırttı! ‘Gel bakalım Muharrem’ için ‘ince’ hesaplar! 'Bosna Kasabı' lakaplı Sırp katil komutan Ratko Mladiç öldü CHP’li Buca Belediyesi vatandaşı isyan ettirdi Kaldıramadığı çöpün üzerine moloz döktürttü Katar ve İran’dan kritik görüşme! Hürmüz Boğazı’ndaki mayınlar temizlenecek Narin Güran dosyasında çirkin kampanya! İddialar asılsız çıktı... Suudi Arabistan'dan Suriye hamlesi Otelin sahibine alakasız soru! Bantçı Ekrem duruşmayı sulandırdı
Aktüel İstanbullular dikkat! Beykoz’da denize girmek 2 gün yasaklandı
Aktüel

İstanbullular dikkat! Beykoz’da denize girmek 2 gün yasaklandı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
İstanbullular dikkat! Beykoz’da denize girmek 2 gün yasaklandı

İstanbul Beykoz’un Karadeniz kıyısındaki sahil, plaj ve koylarında olumsuz deniz koşulları nedeniyle geçici yasak kararı alındı. Uygulama 28 ve 29 Ağustos boyunca geçerli olacak.

İstanbul’un Beykoz ilçesinde denize girmeyi planlayanlar için yeni bir karar duyuruldu. Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İlçemiz Beykoz sınırlarında, Karadeniz’e kıyısı bulunan sahiller, plajlar ve koylarda dalga boyu yüksekliği nedeniyle, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu gereğince, 28 Ağustos Cuma ile 29 Ağustos Cumartesi günlerinde 2 gün süreyle denize girmek yasaklanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Kızıldeniz'den Akdeniz’e dengeleri değiştiren geçiş
Kızıldeniz'den Akdeniz’e dengeleri değiştiren geçiş

Aktüel

Kızıldeniz'den Akdeniz’e dengeleri değiştiren geçiş

Arda'yı arama çalışmaları sürüyor! Denize girmek yasaktı, 4 arkadaş dalgalara kapıldı
Arda'yı arama çalışmaları sürüyor! Denize girmek yasaktı, 4 arkadaş dalgalara kapıldı

Yerel

Arda'yı arama çalışmaları sürüyor! Denize girmek yasaktı, 4 arkadaş dalgalara kapıldı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23