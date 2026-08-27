İstanbullular dikkat! Beykoz’da denize girmek 2 gün yasaklandı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İstanbul Beykoz’un Karadeniz kıyısındaki sahil, plaj ve koylarında olumsuz deniz koşulları nedeniyle geçici yasak kararı alındı. Uygulama 28 ve 29 Ağustos boyunca geçerli olacak.
İstanbul’un Beykoz ilçesinde denize girmeyi planlayanlar için yeni bir karar duyuruldu. Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İlçemiz Beykoz sınırlarında, Karadeniz’e kıyısı bulunan sahiller, plajlar ve koylarda dalga boyu yüksekliği nedeniyle, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu gereğince, 28 Ağustos Cuma ile 29 Ağustos Cumartesi günlerinde 2 gün süreyle denize girmek yasaklanmıştır." ifadeleri kullanıldı.