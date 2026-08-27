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Erzincan Valisi, yanan Kışlacık köyünü ziyaret etti

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AA Giriş Tarihi:

Erzincan Valisi, yanan Kışlacık köyünü ziyaret etti

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Kemaliye ilçesine bağlı Kışlacık köyünde yangından zarar gören evlerde incelemelerde bulundu.

#1
Foto - Erzincan Valisi, yanan Kışlacık köyünü ziyaret etti

Vali Aydoğdu, yangının ardından Kışlacık köyünü ziyaret ederek, bölgede yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

#2
Foto - Erzincan Valisi, yanan Kışlacık köyünü ziyaret etti

Yangından zarar gören evleri inceleyen Aydoğdu'ya, Vali Yardımcıları Nurullah Kaya ve Fırat Kadiroğlu, Kemaliye Kaymakamı Emirhan Arıkan ile ilgili kurum müdürleri eşlik etti.

#3
Foto - Erzincan Valisi, yanan Kışlacık köyünü ziyaret etti

Aydoğdu, "Yangında hiçbir vatandaşımızın burnunun dahi kanamamış olması en büyük tesellimiz" dedi.

#4
Foto - Erzincan Valisi, yanan Kışlacık köyünü ziyaret etti

Yangının izlerinin en kısa sürede silinmesi için çalışmaların başlatılacağını kaydeden Aydoğdu, şunları söyledi: "Bu süreçte vatandaşların mağduriyet yaşamaması için öncelikle geçici barınma imkanları sağlanacak.”

#5
Foto - Erzincan Valisi, yanan Kışlacık köyünü ziyaret etti

“Enkaz kaldırma çalışmalarını ivedilikle gerçekleştireceğiz. Devletimiz tüm imkanlarıyla, sonuna kadar vatandaşlarımızın yanındadır."

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