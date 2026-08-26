Türkiye'den Akdeniz'de kritik hamle! 4 ülke aynı masada

Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika'daki etkinliği açısından dikkat çeken gelişmelere bir yenisi eklendi.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Katar'dan gelen Bakan Huleyfi'yi başkent Trablus'taki Başbakanlık ofisinde kabul etti.

Görüşmenin gündeminde ikili ilişkilerin yanı sıra Türkiye, Libya, Katar ve İtalya'nın dahil olduğu dörtlü iş birliği mekanizması da yer aldı.

TÜRKİYE, LİBYA, KATAR VE İTALYA AYNI DENKLEMDE

Libya Ulusal Birlik Hükümeti tarafından yapılan açıklamaya göre taraflar, düzensiz göç konusunda dört ülke arasındaki koordinasyon mekanizmasında yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

Türkiye, Libya, Katar ve İtalya arasında yürütülen mekanizmanın koordinasyonunun daha da güçlendirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Özellikle Akdeniz üzerinden Avrupa'ya yönelen düzensiz göçün kontrol altına alınması ve gönüllü geri dönüş programlarının desteklenmesine yönelik ortak çalışmalar gündeme geldi.

AKDENİZ'DEKİ GÖÇ HATTINDA KRİTİK İŞ BİRLİĞİ

Libya, Afrika'dan Avrupa'ya yönelen düzensiz göç güzergahlarının en önemli geçiş noktalarından biri konumunda bulunuyor.

İtalya ise Akdeniz'deki göç rotalarının Avrupa tarafındaki başlıca varış noktalarından biri.

Türkiye'nin de dahil olduğu dörtlü mekanizma, böylece Akdeniz'in iki yakasını kapsayan yeni bir koordinasyon zemini oluşturuyor.

Dört ülkenin mekanizmayı güçlendirme iradesi, düzensiz göçle mücadelede bölgesel iş birliğinin daha kurumsal hale gelmesi açısından önem taşıyor.

MASADA ENERJİ DE VARDI

Trablus'taki görüşmenin tek başlığı göç değildi.

Dibeybe ile Huleyfi, enerji ve sağlık alanlarındaki iş birliğinin geliştirilmesini de görüştü.

Ekonomik ilişkilerin somut program ve projelerle desteklenmesi konusunda değerlendirmelerde bulunulduğu bildirildi.

Enerji başlığının görüşmede yer alması, Libya'nın sahip olduğu hidrokarbon kaynakları ve Doğu Akdeniz'deki enerji denklemi nedeniyle ayrıca dikkat çekti.

KATAR'A “DAHA BÜYÜK ROL” ÇAĞRISI

Dibeybe, Huleyfi'nin Bingazi ve Trablus ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirirken Katar'a da önemli bir mesaj verdi.

Libya Başbakanı, Doha yönetiminin önümüzdeki dönemde Libya'daki istikrar ve uzlaşı çalışmalarının desteklenmesinde daha büyük rol üstlenmesini istedi.

Bu mesaj, Libya'nın bölgesel ortaklarıyla siyasi ve ekonomik ilişkilerini geliştirme arayışının sürdüğünü ortaya koydu.

TÜRKİYE'NİN AKDENİZ DİPLOMASİSİNDE YENİ BAŞLIK

Türkiye ile Libya arasında özellikle son yıllarda savunma, enerji, deniz yetki alanları ve ekonomik iş birliği konularında güçlü ilişkiler kurulurken, Ankara'nın dahil olduğu dörtlü mekanizmanın geliştirilmesi Akdeniz diplomasisine yeni bir boyut kazandırıyor.

Türkiye, Libya, Katar ve İtalya'nın düzensiz göç konusunda ortak hareket etmesi; Kuzey Afrika, Doğu Akdeniz ve Güney Avrupa'yı aynı koordinasyon mekanizmasında buluşturması bakımından dikkat çekiyor.

Trablus'tan gelen son açıklamalar, dört ülke arasındaki mekanizmanın önümüzdeki dönemde daha aktif hale getirilebileceğinin işaretini verdi.