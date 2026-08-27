Kazakistan’da tren seferlerinde ‘Kadın Vagonu’ uygulaması başlıyor

Kazakistan ile Özbekistan arasındaki tren seferinde yolculara yönelik yeni bir uygulama hayata geçiriliyor. Kazakistan Demiryolları Şirketi’nden yapılan açıklamada, şimdiye kadar ülke içindeki demiryolu hatlarında uygulanan "Kadın Vagonu" hizmetinin, 1 Ekim 2026 itibarıyla Almatı-Taşkent arasındaki uluslararası tren seferine de getirileceği bildirildi. Açıklamada, "Bu sefer, Kazakistan ile Özbekistan arasındaki düzenli demiryolu bağlantısını sağlıyor ve iki ülkenin büyük şehirlerini birbirine bağlıyor. Almatı-Taşkent uluslararası tren seferi, Kazakistan ile Özbekistan arasındaki yolcu taşımacılığının geliştirilmesi açısından büyük önem taşıyor. Bu sefere olan talebin ve yolcu akışının artması nedeniyle bu hatta Kadın Vagonu hizmetinin başlatılmasına karar verildi" denildi.

Söz konusu hizmetin, ülke içinde büyük ilgi gördüğü belirtilen açıklamada, "Hizmetin başlatılmasından bu yana Kadın Vagonu uygulamasından 946 binden fazla yolcu yararlandı" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, ‘Kadın Vagonu’na 7 yaşına kadar olan erkek çocukların yetişkin eşliğinde girmesine izin verileceği, bu vagonlara biletlerin yalnızca kadın yolculara satılacağı ve tren görevlilerinin tamamının kadınlardan oluşacağı belirtildi.