Gençler arasındaki anlaşmazlık, sağlık ve güvenlik ekiplerini harekete geçirdi

Olay, saat 16.00 sıralarında Binkonutlar Mahallesi Doç. Dr. Halil Ürün Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 16 yaşındaki A.H. ile 15 yaşındaki arkadaşı H.E.K. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kişisel bir gerginlik yaşandı. İki genç arasındaki tartışmanın giderek büyümesi sonucunda H.E.K. kolundan yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan H.E.K., ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı. Genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Gerginliğin ardından bölgeden ayrılan A.H. ise emniyet güçlerinin yürüttü çalışma sonucu olay yerinin yaklaşık 2 kilometre uzağında ulaşılarak ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.