Suriye'de üst düzey PKK'lıya suikast düzenlendi Suriye'nin doğusundaki Al Tevamiye bölgesinde, YPG/PKK'lı üst düzey bir teröriste suikast düzenlendi.

Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ili kırsalında terör örgütü YPG/PKK'lı üst düzey bir teröriste yönelik suikast düzenlendiği bildirildi. Suriye'den haber aktarımı yapan JisrTV'nin aktardığı bilgiye göre, Deyrizor ili kırsalındaki Al Tevamiye bölgedinde içinde üst düzey PKK'lı isimlerin olduğu bir aracın geçişi sırasında daha önceden yola yerleştirilmiş el yapımı patlayıcı (EYP) infilak ettirildi. DAEŞ'in yaptığı iddia edildi Patlamada araçtaki üst düzey bir PKK'lı ismin öldüğünü ifade eden kaynak, saldırıya ilişkin detay bilgisi paylaşmadı. Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, DAEŞ'in bu bölgedeki PKK unsurlarına yönelik EYP'li saldırılar düzenlediği biliniyor. Öte yandan DAEŞ Deyrizor kırsalındaki saldırıların yanında, Rakka kent merkezinde de YPG/PKK güçlerine yönelik saldırılar gerçekleştiriyor. Kaynak: Mepa News

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