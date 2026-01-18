  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu: Suriye’de Türkmenleri de hak ettikleri konuma taşıyacağız İran'da sessiz katliam! Doktorların raporu dünyayı sarstı: Ölü Sayısı 16 bini geçti Erdoğan ile İmamoğlu kıyası vicdanen abestir Bakan Bayraktar: "Vatandaşlarımıza kesintisiz enerji akışı sağlamak için ekiplerimiz görevlerinin başında" PKK Suriye’den kovuluyor Köşeye sıkışan Abdi Şam’a koştu! Şara ile görüşmeye gitti! CHP’li Polat evlere çöktüğünü itiraf etti! Hem arsızlar hem vicdansızlar Bahçeli’den Suriye çıkışı: SDG terör örgütüdür, Suriye Kürtlerini temsil etmemektedir İstanbullu eve hapsoldu: Tipi etkisini artırıyor, yarın daha zor olacak Bakan Kurum 9 şehrin daha kura takvimini açıkladı: Yüzyılın Konut Projesi'nde bu hafta 45 bin konut daha sahibini buluyor
Dünya Suriye'de silahlar sustu: Ordu operasyonları durdurdu, sükunet hakim!
Dünya

Suriye'de silahlar sustu: Ordu operasyonları durdurdu, sükunet hakim!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Suriye'de silahlar sustu: Ordu operasyonları durdurdu, sükunet hakim!

Suriye Savunma Bakanlığı, terör örgütü YPG/SDG ile varılan tarihi anlaşmanın ardından tüm cephelerde askeri operasyonların sonlandırıldığını duyurdu. "Tam entegrasyon" kararının ardından Rakka ve Tel Abyad hattındaki çatışmalar yerini sessizliğe bıraktı.

Suriye sahasında 15 Ocak'tan bu yana devam eden şiddetli çatışmalar, varılan siyasi mutabakatla yerini ateşkese bıraktı. Suriye Savunma Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın YPG/SDG ile imzaladığı anlaşma doğrultusunda, tüm cephe hatlarında operasyonların kapsamlı biçimde durdurulduğunu resmen ilan etti.

"GÜVENLİ KORİDORLAR AÇILACAK"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ateşkes kararının sadece askeri bir duruş değil, aynı zamanda insani bir adım olduğu vurgulandı. Bu adımın, bölgeden ayrılmak zorunda kalan sivillerin güvenli bir şekilde evlerine dönmesi ve devlet kurumlarının doğu vilayetlerinde yeniden hizmet vermeye başlaması için zemin hazırlayacağı belirtildi.

CEPHE HATLARINDA SESSİZLİK HAKİM

Anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle birlikte, gündüz saatlerinde yoğun çatışmaların yaşandığı Rakka ve Tel Abyad kırsalında silah sesleri sustu. Bölgedeki son duruma dair bilgi veren kaynaklar, Suriye ordusunun kontrolü sağladığı noktalarda tahkimatını sürdürdüğünü ancak herhangi bir askeri hareketliliğin yaşanmadığını aktardı.

13 OCAK’TA BAŞLAYAN SÜREÇTE SONA GELİNDİ

Suriye ordusu, 13 Ocak’ta Fırat’ın batısını "askeri alan" ilan ederek sivillerin tahliyesini sağlamış, ardından 15 Ocak’ta büyük harekatı başlatmıştı. Terör örgütü YPG/SDG’nin direncinin kırılması ve tam entegrasyonu kabul etmesiyle, Suriye’nin doğusunda uzun yıllar sonra ilk kez kapsamlı bir sükunet sağlandı.

Suriye’de harita sadece 24 saatte değişti! SDG/YPG'yi kovan aşiret: Şimdi de son mevzilere çevrildi
Suriye’de harita sadece 24 saatte değişti! SDG/YPG'yi kovan aşiret: Şimdi de son mevzilere çevrildi

Dünya

Suriye’de harita sadece 24 saatte değişti! SDG/YPG'yi kovan aşiret: Şimdi de son mevzilere çevrildi

Çatışmaların ardından Suudi Arabistan'dan Suriye hamlesi
Çatışmaların ardından Suudi Arabistan'dan Suriye hamlesi

Gündem

Çatışmaların ardından Suudi Arabistan'dan Suriye hamlesi

Türkiye ve ABD'den son dakika Suriye açıklaması
Türkiye ve ABD'den son dakika Suriye açıklaması

Gündem

Türkiye ve ABD'den son dakika Suriye açıklaması

Suriye’de enerji savaşı bitti: Petrol sahaları ve doğalgaz kuyuları artık devletin!
Suriye’de enerji savaşı bitti: Petrol sahaları ve doğalgaz kuyuları artık devletin!

Dünya

Suriye’de enerji savaşı bitti: Petrol sahaları ve doğalgaz kuyuları artık devletin!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23