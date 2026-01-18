Suriye'de silahlar sustu: Ordu operasyonları durdurdu, sükunet hakim!

Suriye sahasında 15 Ocak'tan bu yana devam eden şiddetli çatışmalar, varılan siyasi mutabakatla yerini ateşkese bıraktı. Suriye Savunma Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın YPG/SDG ile imzaladığı anlaşma doğrultusunda, tüm cephe hatlarında operasyonların kapsamlı biçimde durdurulduğunu resmen ilan etti.

"GÜVENLİ KORİDORLAR AÇILACAK"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ateşkes kararının sadece askeri bir duruş değil, aynı zamanda insani bir adım olduğu vurgulandı. Bu adımın, bölgeden ayrılmak zorunda kalan sivillerin güvenli bir şekilde evlerine dönmesi ve devlet kurumlarının doğu vilayetlerinde yeniden hizmet vermeye başlaması için zemin hazırlayacağı belirtildi.

CEPHE HATLARINDA SESSİZLİK HAKİM

Anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle birlikte, gündüz saatlerinde yoğun çatışmaların yaşandığı Rakka ve Tel Abyad kırsalında silah sesleri sustu. Bölgedeki son duruma dair bilgi veren kaynaklar, Suriye ordusunun kontrolü sağladığı noktalarda tahkimatını sürdürdüğünü ancak herhangi bir askeri hareketliliğin yaşanmadığını aktardı.

13 OCAK’TA BAŞLAYAN SÜREÇTE SONA GELİNDİ

Suriye ordusu, 13 Ocak’ta Fırat’ın batısını "askeri alan" ilan ederek sivillerin tahliyesini sağlamış, ardından 15 Ocak’ta büyük harekatı başlatmıştı. Terör örgütü YPG/SDG’nin direncinin kırılması ve tam entegrasyonu kabul etmesiyle, Suriye’nin doğusunda uzun yıllar sonra ilk kez kapsamlı bir sükunet sağlandı.