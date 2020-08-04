  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Suriye'de görevli Mehmetçik, Kurban Bayramı'nı elleri tetikte kutladı

Yeniakit Publisher
2020-08-04 11:16:23 -
Suriye'de görevli Mehmetçik, Kurban Bayramı'nı elleri tetikte kutladı

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin İdlib kentinde görev yapan Mehmetçiğin bayramlaşmasına ilişkin görüntüleri paylaştı.

Bakanlığın Twitter hesabından paylaşılan görüntülerde, elleri tetikte nöbet tutan Mehmetçiğin Kurban Bayramı'nı kutladığı anlar yer aldı.

Komutanları tarafından bayramları tebrik edilen askerlerin, Suriyeli çocuklara çikolata ikram ettiği görüldü.

Paylaşımda "Gece gündüz demeden hudutlarımızın güvenliği ile Suriyeli kardeşlerimizin huzuru ve emniyeti için çalışan kahraman Mehmetçiklerimiz, fedakarca görev yaptıkları İdlib'de Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni icra etti." mesajına yer verildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Nissan Qashqai
Satılık 2016 model Nissan Qashqai

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı