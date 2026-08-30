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Gündem Suriye’de gökyüzü kızıla döndü! Toz fırtınası Humus’u yuttu
Gündem

Suriye’de gökyüzü kızıla döndü! Toz fırtınası Humus’u yuttu

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Suriye’de gökyüzü kızıla döndü! Toz fırtınası Humus’u yuttu

Suriye’nin Humus kentini etkisi altına alan şiddetli toz fırtınası hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun toz bulutunun kenti kaplamasıyla gökyüzü kızıl renge bürünürken, görüş mesafesi yer yer neredeyse sıfıra kadar düştü.

Suriye’nin Humus kentinde şiddetli toz fırtınası etkili oldu. Kuvvetli rüzgârın taşıdığı yoğun toz kısa sürede kentin üzerini kapladı.

Fırtınayla birlikte Humus’ta gökyüzünün rengi değişti. Gün ışığı yoğun toz tabakasının arkasında kalırken kentte kızıl ve turuncu tonların hâkim olduğu dikkat çekici görüntüler ortaya çıktı.

GÖRÜŞ MESAFESİ NEREDEYSE SIFIRA İNDİ

Toz yoğunluğunun artmasıyla birlikte görüş mesafesi ciddi ölçüde düştü. Özellikle trafikte ilerleyen sürücüler güçlük çekerken, sokaktaki vatandaşlar da fırtına nedeniyle zor anlar yaşadı.

Kent genelinde etkisini gösteren hava olayı sırasında çevredeki binalar ve araçlar yoğun toz tabakasının içerisinde güçlükle seçilebildi.

BÖLGEDE PEŞ PEŞE ŞİDDETLİ HAVA OLAYLARI

Humus'taki toz fırtınasından bir gün önce Suudi Arabistan’ın Mekke kentinde de şiddetli yağış, fırtına ve kuvvetli rüzgâr etkili olmuştu.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Mekke’de bulunanlar zor anlar yaşarken, kentin simge yapılarından Kraliyet Saat Kulesi’ne yıldırım isabet ettiği anlar da kameralara yansımıştı.

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