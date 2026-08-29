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Spor İkinci maçında da galibiyete uzandı! Hull City'den Premier lige rüya gibi başlangıç
Spor

İkinci maçında da galibiyete uzandı! Hull City'den Premier lige rüya gibi başlangıç

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İkinci maçında da galibiyete uzandı! Hull City'den Premier lige rüya gibi başlangıç

İngiltere'de yeni sezona fırtına gibi başlayan Türk iş insanı Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City, ligdeki muazzam çıkışını devam ettiriyor.

Sezonun açılış haftasında dev rakibi Manchester United'ı devirerek tüm dikkatleri üzerine çeken İngiliz ekibi, ikinci hafta mücadelesinde Coventry City'ye konuk oldu. Zorlu deplasmanda sergilediği dirençli futbolla alkış toplayan konuk ekip, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılarak gövde gösterisi yaptı.

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Konuk ekip Hull City'ye galibiyeti getiren golü 82. dakikada Liam Millar attı. Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol olmadı ve maçı Hull City kazandı.

2'DE 2 İLE MUHTEŞEM BAŞLANGIÇ

Hull City, bu sonuçla birlikte ligde 6 puana ulaştı. Coventry City ise ilk iki haftada puan alamadı. Ligin bir sonraki maç haftasında Hull City, sahasında Aston Villa'yı ağırlayacak. Coventry, Manchester City deplasmanına gidecek.

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