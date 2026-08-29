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Gündem Rusya’nın seferberliği Ukrayna’yı tedirgin etti! Nükleer hareketlilik gerilimi tırmandırıyor
Gündem

Rusya’nın seferberliği Ukrayna’yı tedirgin etti! Nükleer hareketlilik gerilimi tırmandırıyor

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Rusya’nın seferberliği Ukrayna’yı tedirgin etti! Nükleer hareketlilik gerilimi tırmandırıyor

Rusya’nın Sibirya’da bulunan nükleer devlet filosunu iki gün içerisinde ikinci kez harekete geçirmesi bölgede ve Ukrayna cephesinde büyük bir tedirginlik yarattı. Jeopolitik analiz kanalları ve açık kaynak istihbarat raporlarına göre, Moskova yönetiminin nükleer kuvvetlerde uyguladığı bu tür dağınıklık ve konuşlandırma önlemleri, tarihsel olarak en üst düzey kriz dönemleriyle bağdaştırılıyor.

Rusya’nın nükleer devlet filosunu Sibirya’da iki gün içinde ikinci kez harekete geçirdiği bildiriliyor. Açık kaynak istihbaratı ve jeopolitik analiz sayfası Intelligence Front’un X’ten aktardığı iddiaya göre; Rusya’nın başvurduğu bu tür nükleer silahlarda dağınıklık önlemleri, tarihsel olarak artan gerilim dönemleriyle ilişkilendiriliyor. Rusya, büyük bir stratejik kriz durumunda hükümet ve askeri sürekliliği korumak amacıyla nükleer silahlara yönelik bu tür seferberlik önlemleri alıyor.

 

İLK KEZ, KONUŞLANDIRMA ART ARDA İKİ GÜNDE GERÇEKLEŞİYOR”

Intelligence Front yaşanan hareketliliğin önemini; “Mevcut hareketi özellikle dikkat çekici kılan şey, bildirilen tekrardır: İlk kez, konuşlandırma art arda iki günde gerçekleşiyor” ifadeleriyle değerlendirdi.

 

RUSYA UYARMIŞTI!

Rusya, Ukrayna’ya kendisine yönelik gelişmiş füze sistemleri ve hava unsurları veren NATO’ya krizin nükleer boyuta evrilebileceğine yönelik defalarca uyarılarda bulunmuştu.

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