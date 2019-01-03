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Suriye'de flaş iddia... 400 PYD'li...

Esed rejimine bağlı Savunma Bakanlığı, yaklaşık 400 PYD/PKK’lı teröristin Münbiç’i terk ederek Fırat’ın doğusuna çekildiğini iddia etti.

03 Ocak 2019 Perşembe 06:22
Suriye'de flaş iddia... 400 PYD'li...

Türkiye’nin operasyon başlatması üzerine terör örgütü PYD/PKK, Suriye’nin Münbiç kentini rejim güçlerine terk edeceğini açıklamıştı.

Suriye Savunma Bakanlığınca yapılan açıklamada, yaklaşık 400 PKY/PKK mensubunun Münbiç’i terk ederek Fırat’ın doğusuna çekildiği iddia edildi.

Açıklamada PKK'lı grubun 30’dan fazla araçla oluşturulan konvoyla geri çekildiği belirtildi.

 

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Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 06:22
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