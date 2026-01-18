Suriye’de enerji savaşı bitti: Petrol sahaları ve doğalgaz kuyuları artık devletin!

Suriye sahasında yıllardır süren enerji savaşı, Şam yönetiminin kesin zaferiyle sonuçlandı.

Suriye ordusunun başlattığı askeri harekatla, stratejik öneme sahip petrol ve doğalgaz sahaları tek tek terör örgütü YPG/SDG’den geri alındı.

Deyrizor’da başlayan ve Rakka’da Sevra Petrol Sahası’nın ele geçirilmesiyle devam eden süreç, örgütü masaya oturmaya zorladı.

FİNANS DAMARLARI TAMAMEN KESİLDİ

Bölgedeki en büyük enerji merkezleri olan Ömer Petrol Sahası ve Kuniko Doğal Gaz Sahası'nın ordunun eline geçmesiyle, terör örgütü YPG/SDG en büyük gelir kapısını kaybetti.

Rakka kırsalındaki son enerji kaynağı olan Sevra Petrol Sahası’nın da düşmesi, örgütün bölgedeki lojistik ve ekonomik gücünü tamamen bitirdi.

ANLAŞMANIN 4. MADDESİ: KAYNAKLAR DEVLETE!

Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından duyurulan "Tam Entegrasyon" anlaşmasının 4. maddesi, enerji kaynaklarının kaderini belirledi.

Anlaşmaya göre; tüm sınır geçişleri, petrol ve doğalgaz alanlarının kontrolü derhal Suriye güvenlik güçlerine devredilecek.

Devlet kurumları, kaynakların korunmasını ve halkın kullanımına sunulmasını bizzat üstlenecek.

BİR DEVRİN SONU: FIRAT'IN DOĞUSUNA ÇEKİLME

Ateşkesle birlikte örgüt üyelerinin Fırat’ın doğusuna çekilmesi kararlaştırılırken; Deyrizor ve Rakka vilayetleri askeri ve idari olarak tamamen Suriye hükümetine bağlandı.

Enerji kaynaklarının devlete dönmesiyle birlikte, Suriye ekonomisinin yeniden toparlanması hedefleniyor.