Suriye'de çıkan yangın Türkiye'ye sıçradı
Hatay'ın Yayladağı ilçesi karşı tarafında bulunan Suriye'nin Türkmendağı bölgesindeki ormanlık alanda başlayan yangın Türkiye'ye sıçradı.
Suriye'nin Türkmendağı bölgesinde başlayan orman yangını Türkiye tarafına sıçradı.
Kısa sürede büyüyen yangına, sınır hattında hazır bekleyen Yayladağı Orman İşletme Şefliğine bağlı ekipler müdahale etti.
Türkiye tarafında bulunan yaklaşık 2 dekarlık kızılçam ormanının zarar gördüğü yangın ekipler tarafından kontrol altına alındı.
Yangının başlangıç noktası olan Suriye'nin Türkmendağı bölgesinde devam ettiği öğrenildi.
Yangının katil Esed'in saldırıları sonrası çıktığı iddiası
Rusya'nın güdümüne girerek Suriye'de yüz binlerce sivili katleden eli kanlı diktatör Beşşar Esed rejiminin bölgeye yönelik sürdürdüğü saldırıların sonrasında yangınların çıktı iddia ediliyor.
Söz konusu bölgede zaman zaman patlamaların olduğu ve çatışma seslerinin Türkiye'ye kadar ulaştığı kaydedildi.