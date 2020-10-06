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Aktüel Suriye'de alçak saldırı! Şehitler ve yaralılar var
Aktüel

Suriye'de alçak saldırı! Şehitler ve yaralılar var

Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde bomba yüklü kamyonla düzenlenen terör saldırısında 14 sivil şehit oldu, 50 sivil yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-06 15:29:00 -
Suriye'de alçak saldırı! Şehitler ve yaralılar var

Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Suriye'nin Bab ilçesi merkezinde, sivillerin yoğun olarak kullandığı bir noktada, kamyona yerleştirilen bomba infilak ettirildi. Terör saldırısı sonucu aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 14 sivil şehit oldu, 50 sivil yaralandı. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, yaralıları Bab'daki hastanelere nakletti.

Bölgeye intikal eden Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekipleri enkaz altında kalan sivillere ulaşmaya çalışıyor. Ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor. Patlamanın ardından, çevrede geniş çaplı maddi zarar oluştu.

Bab ilçe merkezinde önceki gün yerel güvenlik güçlerinin bulunduğu kontrol noktasında gerçekleşen patlamada da 2 kişi şehit olmuş, 7 kişi yaralanmıştı. Olay yerinde incelemeler yapan yerel güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde işgalini sürdüren terör örgütü YPG/PKK, sık sık Bab, Azez, Cerablus ve Afrin bölgelerini hedef alarak terör eylemleri düzenliyor.

 

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