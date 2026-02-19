Suriye’de Ahmet Şara’dan Ramazan affı: Binlerce mahkuma tahliye yolu açıldı!

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, ülkede merakla beklenen genel af kararnamesini Ramazan ayı arifesinde yürürlüğe koydu.

Yeni düzenlemeye göre, müebbet hapis cezasına çarptırılan mahkumların cezaları 20 yıl süreli hapis cezasına dönüştürülecek.

Ayrıca geçici ağır hapis cezalarının yarısı affedilirken, kabahatler ve belirli suçlardan verilen cezaların tamamı ortadan kaldırılacak.

Kararnamenin kapsamı oldukça geniş tutularak; kaçakçılık, bilişim suçları, döviz büroları mevzuatına aykırı durumlar ve Suriye lirası dışındaki para birimleriyle işlem yapma yasağını ihlal eden suçlar da affa dahil edildi.

Silah ve mühimmatla ilgili suçlarda, kararın ardından üç ay içinde teslimat yapılması halinde cezanın tamamı silinecek.

Kaçırma olaylarında ise mağdurun karşılıksız ve gönüllü serbest bırakılması şartı aranacak.

YAŞLI VE HASTA MAHKUMLARA YÖNELİK KRİTİK DÜZENLEME

Yayımlanan kararnamede, sağlık durumu kritik olanlar ve belirli bir yaş eşiğini aşmış hükümlüler için insani hükümler yer alıyor.

Buna göre, ciddi sağlık sorunları yaşayan veya yaşlılık nedeniyle özel koşulları bulunan kişiler, tıbbi kurulların onayıyla aftan faydalanabilecek.

Ancak Şara'nın imzaladığı bu af kararı her suçu kapsamıyor. Özellikle işkence suçları, insan ticareti, Suriye halkına karşı işlenen ağır ihlaller ve diğer bazı nitelikli suçlar kesinlikle af kapsamı dışında tutuldu.

Arap dünyasında gelenekselleşen Ramazan ayı aflarının son örneği olan bu karar, bölgedeki siyasi atmosfer açısından dikkatle takip ediliyor.