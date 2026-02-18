Türkiye’de de sık sık eleştiriliyordu! Milletvekillerine emekli maaşını tamamen kaldırdılar

Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti, milletvekillerine emekli maaşı verme uygulamasına son verdi. Bu adım, ülkede yeni dönem siyaset anlayışının bir yansıması olarak görülüyor.

Düzenleme sadece yeni dönem görevi sonlanacak milletvekillerini değil geçmişte milletvekilliğinden emekli olup maaş alacakları da kapsıyor.

Yasama organı, 225 üyeli Temsilciler Meclisi'nde Balı günü bir araya geldi. Sri Lanka'da milletvekilliğini emekliliğini kaldıran yasanın oylamasında (154 oy) geniş bir katılımla kabul edildi.

Bu kararla birlikte siyaset de kemer sıkıyor mesajının verilmesi amaçlandı.

SEÇİM VAADİYDİ

Sri Lanka'da, bir milletvekili daha önce 5 yıllık görev süresinin ardından emekli maaşı almaya hak kazanıyordu. Yeni yasa, halihazırda emekli maaşı alan veya almaya hak kazanan herkese ödeme yapılmasını durduruyor. 2024'te göreve gelen Cumhurbaşkanı Anura Kumara Dissanayake, seçim kampanyası sırasında bu uygulamaya son vereceğine söz vermişti.

Dissanayake hükümeti, halkın talebi üzerine eylül ayında eski cumhurbaşkanlarına sağlanan ayrıcalıkları da kaldırdı. Bunlar arasında konut için devlet fonu, ödenekler, emekli maaşları ve ulaşım yer alıyordu.

Eski cumhurbaşkanları ve dul eşleri için ayrılan ofis ve personel de kaldırıldı.