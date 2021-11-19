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Gündem Suriye’de ABD’yi Türkiye korkusu sardı
Gündem

Suriye’de ABD’yi Türkiye korkusu sardı

Türkiye’nin, terör örgütü PYD/YPG’ye yönelik operasyon başlatma tehdidinin artmasıyla birlikte adeta tutuşan ABD, Suriye’nin kuzeyindeki faaliyetlerini yoğunlaştırdı.

Yeniakit Publisher
2021-11-19 22:00:00 -
Suriye’de ABD’yi Türkiye korkusu sardı

Münübe Yılmaz
Suriye’nin kuzeyine askerî sevkıyatını sürdüren ABD’den kritik bir adım daha geldi. Türkiye’nin, terör örgütü PYD/YPG’ye yönelik operasyon başlatma tehdidinin artmasıyla birlikte adeta tutuşan ABD, bölgedeki faaliyetlerini yoğunlaştırdı. Geçtiğimiz günlerde, Suriye’nin kuzeydoğusundaki Ayn Divar yerleşimine yeni bir askerî üs kurmayı planladığı yönünde basında haberler çıkan Amerika’nın Haseke kırsalındaki hareketliliğini artırdığı gözlemlendi. el-Malikiye bölgesinde devriye atan ABD askerlerinin ayrıca Tel Tamer’in batı girişine yönelerek uluslararası ‘M4’ otoyolunu incelediği belirtilirken, söz konusu devriyenin bu ay bölgede gerçekleştirilen üçüncü devriye olduğu öğrenildi.
Petrol sahasına silah ve ekipman sevkıyatı yapmışlardı
Uluslararası koalisyonun ve ABD güçlerinin çeşitli üsleri Haseke’nin güneyine yayılmış durumda. Üsler, Deyr-i Zor’un kuzey ve doğu kırsalındaki ikmal hatları üzerinde bulunuyor. Donald Trump döneminde ABD yönetimi Suriye’nin kuzeyindeki askerlerinin sayısını azaltırken Irak sınırına yakın doğudaki Deyrizor’da ise faaliyetlerine devam etmişti. Rus basını ise geçtiğimiz günlerde Biden yönetiminin Deyrizor bölgesinde El Ömer petrol sahasına da silah ve ekipman sevkıyatı yaptığını ve buradaki varlığını güçlendirmek istediğini öne sürmüştü.

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