Suriye’de 13 binden fazla sivil öldü, 18 bin sivil esir alındı

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Komitesine, Suriye’deki sivillere yönelik insan hakları ihlallerine ilişkin rapor sundu. Raporda, Ağustos 2016- Ağustos 2020 arasında Esed rejimi tarafından işlenen insan hakları ihlalleri anlatıldı.

Katil Esed rejiminin 2004 senesinden sonra insan haklarına ilişkin hiçbir raporun BM’ye sunulmadığının belirtildiği raporda, rejimin sivillere yönelik öldürme, alıkoyma ve işkencelerine değinildi. Aynı zamanda ifade özgürlüğünün de kısıtlandığı belirtildi.

4 yılda 52 kez kimsayal silah kullanıldı

Söz konusu raporda, Esed rejiminin 4 yıl içinde 52 kez kimyasal silah kullandığı da belirtildi. Ayrıca muhaliflerin kontrolündeki bölgede kuşatma nedeniyle yetersiz beslenme sorunları olduğu ve 109 sivilin sadece bu yüzden hayatını kaybettiği aktarıldı. SNHR’nin raporunda, bu süre içerisinde 2 bin 773 çocuk, 1445 kadın, en az 13 bin 278 sivilin öldüğü de aktarıldı.

Tüm bunlarla birlikte, rejiminin binlerce sivili alıkoyduğunun da aktarıldığı raporda, 4 yıl içinde alıkonulan 18 bin 642'den fazla kişinin kimlik bilgilerine ulaşıldığı belirtildi.