Suriye zindanlarında esir alınan Filistinli kadınlardan haber alınamıyor

BM'nin İşkence Özel Raportörü ile İnsan Hakları Konseyi'nin 49. dönem çalışmaları kapsamında yapılan interaktif görüşme esnasında Filistin Yurda Dönüş Merkezi çalışanı Ferah Kattine Suriye zindanlarında tutulan Filistinli kadınların duruma hakkında çağrıda bulundu.

Yurda Dönüş Merkezi, Suriye'de 10 yıl önce esir alınarak zindana götürülen ve aradan geçen yıllara rağmen durumu ve nerede olduğu hakkında herhangi bir bilgi edinilemeyen Selma Abdurrezak'ın maruz kaldığı duruma dikkat çekti.

Merkezin, Suriye'deki Filistinliler İçin Çalışma Grubu'nun verdiği bilgilere göre Selma'nın ailesinin onun durumu hakkında bilgi edinmek için aracılara büyük miktarlarda paralar ödemesine rağmen hiçbir sonuç elde edemediği vurgulandı.

30 Mart 1990 doğumlu olan Selma Abdurrezak'ın Suriye'de Yermük mülteci kampının savaş uçaklarıyla vurulmasından sonra buradan kaçtığı, daha sonra 30 Aralık 2012 tarihinde yeniden bu kampa girmek isterken kampın girişinde kaçırıldığı, mültecilere ve yaralılara yardım etme suçlamasıyla bilinmeyen bir yere götürüldüğü ifade edildi.

Yurda Dönüş Merkezi, BM'ye bağlı İnsan Hakları Konseyi'nin Suriye rejimini Selma'nın durumunda olan yüzlerce Filistinli kadın hakkında bilgi vermeye ve onları derhal serbest bırakılması için ciddi bir şeyler yapması çağrısında bulundu. (İLKHA)