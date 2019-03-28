Suriye sınırına komando sevkiyatı Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi yapıldı. Zırhlı araçlardan oluşan konvoy Hatay’a ulaştı

Çeşitli birliklerden gönderilen, komandoları taşıyan 60'a yakın zırhlı araçlardan oluşan konvoy, Hatay'ın Kırıkhan ilçesine ulaştı. İHA'nın haberine göre; yoğun güvenlik önlemi altında ilçeye ulaşan komandoların, Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

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