Suriye sınırına komando sevkiyatı
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi yapıldı. Zırhlı araçlardan oluşan konvoy Hatay’a ulaştı28 Mart 2019 Perşembe 07:01
Çeşitli birliklerden gönderilen, komandoları taşıyan 60'a yakın zırhlı araçlardan oluşan konvoy, Hatay'ın Kırıkhan ilçesine ulaştı.
İHA'nın haberine göre; yoğun güvenlik önlemi altında ilçeye ulaşan komandoların, Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
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