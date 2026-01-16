Suriye ordusu düğmeye bastı: Halep hattında YPG hedefleri ateş altında!
Suriye ordusu, terör örgütü YPG’ye yönelik geniş kapsamlı bir operasyon başlattı. Halep ilindeki Deyr Hafir-Meskene hattında belirlenen terör noktaları topçu ve roketatarlarla vurulurken, operasyonun kamikaze İHA saldırılarını engellemek amacıyla yapıldığı açıklandı.
Suriye ordusu, Deyr Hafir ve çevresinde yuvalanan terör örgütü YPG ile eski rejim kalıntılarına karşı askeri harekat başlattığını duyurdu.
Halep ilindeki stratejik Deyr Hafir-Meskene hattında önceden tespit edilen hedefler; topçu bataryaları, çoklu roketatarlar ve uçaksavarlarla yoğun ateş altına alındı.
Operasyonun, Halep ve çevresindeki sivil yerleşim yerlerine yönelik düzenlenen kamikaze insansız hava aracı (İHA) saldırılarını durdurmak için gerçekleştirildiği kaydedildi.
SİVİLLER İÇİN İNSANİ KORİDOR AÇILDI
Suriye ordusu, 13 Ocak'ta Fırat Nehri'nin batısındaki işgal altındaki bölgeleri "askeri alan" ilan etmişti.
Harekat öncesinde sivillerin can güvenliğini korumak amacıyla M15 kara yolu üzerinde insani koridor açıldı.
Ordudan yapılan açıklamada, hedef alınacak terör yuvalarının haritaları paylaşılırken, sivillerden bu bölgelerden ivedilikle uzak durmaları istendi.
