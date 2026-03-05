Bu haber başlığı utanç kaynağı! Müslümanlar Ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya giremiyor!

İslam dünyasının sessizliğinden güç bulan siyonist rejim, savaşın başlamasından bu yana 6 gündür Müslümanların Mescid-i Aksa'ya girişine izin vermiyor. İşgalcilerin uygulaması nedeniyle Müslümanlar, özellikle Ramazan ayında Mescid-i Aksa'da ibadet etmekten mahrum bırakıldı.

Siyonist rejim, Mescid-i Aksa'yı altıncı gününde de Müslümanların ibadetine kapalı tutmayı sürdürüyor.

İşgalciler, kararı bölgede devam eden savaş ve "acil durum" gerekçesiyle savunsa da Kudüslüler ve gözlemciler bu adımın kutsal mabedi hedef alan sistematik bir baskı politikası olduğunu belirtiyor.

Filistinliler, akşam ve teravih namazlarını kılmak için dahi mescide ulaşamazken, işgalciler şehrin girişlerinde ve Aksa çevresinde yoğun güvenlik önlemleri uyguluyor.

Filistinli çevreler, siyonist rejimin bölgedeki gerilimi fırsata çevirmeye çalıştığını ve Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatarak Kudüs'te yeni bir fiili durum oluşturmayı hedeflediğini ifade ediyor. Bu adımların, Aksa çevresinde yürütülen Yahudileştirme ve yerleşim projeleriyle bağlantılı olduğu değerlendiriliyor.

HAMAS da yaptığı açıklamada Mescid-i Aksa'nın kapatılmasını "ibadet özgürlüğüne yönelik açık bir saldırı" olarak nitelendirdi.

Açıklamada, işgalcilerin Aksa üzerindeki kontrolünü artırmaya çalıştığı belirtilerek Kudüs halkının ve Filistinlilerin kutsal mabedi korumaya devam edeceği vurgulandı.

Kudüs'teki dini ve toplumsal çevreler ise Filistinlilere Mescid-i Aksa'ya sahip çıkma çağrısı yaptı.

Yapılan çağrılarda, Aksa'nın yalnız bırakılmaması ve işgalcilerin dayattığı kısıtlamalara karşı Kudüs'teki varlığın güçlendirilmesi gerektiği ifade edildi.

