MSB’den flaş açıklamalar

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında, İran’daki son durum, sınır güvenliği, terörle mücadele ve KKTC’nin güvenliğine ilişkin kritik açıklamalarda bulunuldu. Bakanlık kaynakları, gündemdeki iddialara yönelik gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"GÖÇ İDDİALARI GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

Toplantıda en çok merak edilen konulardan biri olan, İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik saldırıları sonrası Türkiye sınırına doğru büyük bir göç dalgası başladığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Bakanlık kaynakları, sosyal medyada yer alan görüntü ve haberlerin manipülatif olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı;

İran’dan sınırlarımıza doğru kitlesel göç hareketlerinin olduğuna ilişkin yapılan sosyal medya paylaşımları ve haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Hudut güvenliğimiz; sınırlarımızı korumak, yasa dışı geçişleri engellemek ve terörist faaliyetleri önlemek amacıyla “Hudut namustur” anlayışıyla 7 gün 24 saat esasına göre kesintisiz bir şekilde; Cumhuriyet tarihinin en yoğun teknolojisi, en etkili ve kademeli tedbirleri ile sağlanmaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgesel gelişmelere karşı her türlü senaryoya karşı gerekli önlemleri devletimizin ilgili kurumlarıyla koordineli olarak almaktadır. İran’dan Türkiye’ye yönelik kitlesen göç hareketlerinin olduğuna ilişkin manipülatif içeriklerle kamuoyunda algı oluşturmayı amaçlayan paylaşımlara itibar edilmemesi önem arz etmektedir.

"ÖNCELİĞİMİZ BÖLGESEL BARIŞ VE DİYALOG"

İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik başlattığı saldırılara ilişkin Türkiye’nin duruşu hatırlatılarak, bölgedeki saldırıların bir an önce durdurulması gerektiği belirtilerek, "Türkiye olarak önceliğimiz bölgemizdeki saldırıların durdurulması, kalıcı ateşkesin tesis edilmesi ve tüm ihtilafların barışçıl yollarla çözülmesidir. Bu kapsamda; tarafları saldırılara bir an önce son vermeye ve sorunları diyalog ile diplomasi yoluyla çözmeye davet ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

TERÖRLE MÜCADELE

Terör örgütü PKK’nın İran kolu olan PJAK’ın bölgedeki faaliyetlerine ilişkin bir soru üzerine, Türkiye’nin komşu ülkelerin toprak bütünlüğüne verdiği önem hatırlatıldı.

Açıklamada, "Bu çerçevede, terör örgütü PJAK gibi etnik bölücülüğü körükleyen yapıların faaliyetleri sadece İran’ın güvenliğini değil, aynı zamanda bölgenin genel huzur ve istikrarını da olumsuz etkilemektedir. Terör örgütü PJAK’ın İran’da yürütttüğü faaliyetleri ve bölgedeki gelişmeleri devletimizin ilgili kurumları ile koordineli olarak yakından takip etmekteyiz." denildi.

"GARANTÖRLÜK HAKLARIMIZI KULLANMAKTAN ÇEKİNMEYİZ"

Kıbrıs’taki gelişmelere ve KKTC’nin güvenliğine dair gelen soruya ise "kararlılık" mesajıyla yanıt verildi. Türkiye’nin Kıbrıs Türk halkının her zaman yanında olduğu vurgulanırken, olası tehditlere karşı şu uyarı yapıldı;

Türkiye olarak Kıbrıs Türklerinin güvenliğini tehdit eden hasmane tutumlara karşı Garantörlüğün bize vermiş olduğu yetkileri kullanmaktan çekinmeyeceğiz."

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), haftalık basın bilgilendirme toplantısında, bölgesel güvenlikten terörle mücadeleye, hudut güvenliğinden uluslararası tatbikatlara kadar gündemdeki kritik gelişmelere ilişkin detayları da paylaştı.

DOĞU AKDENİZ’DE BALİSTİK TEHDİDE MÜDAHALE

Bakanlık kaynaklarından yapılan açıklamada, 4 Mart tarihinde İran’dan ateşlenen, Irak ve Suriye hava sahasını geçerek Türkiye’ye yönelen bir balistik mühimmatın tespit edildiği belirtildi. Söz konusu mühimmatın, Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından zamanında angaje edilerek havada etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

İmha sonrası Hatay’ın Dörtyol ilçesine düşen parçaların, önleme faaliyetinde kullanılan hava savunma füzesine ait olduğu ve olayda herhangi bir can kaybı yaşanmadığı ifade edildi. Açıklamada, "Türkiye, hasmane tutumlara cevap verme hakkı mahfuz kalmak kaydıyla, bölgesel istikrarı koruma kararlılığını sürdürmektedir" denildi.

3 PKK’LI TERÖRİST TESLİM OLDU

Terörle mücadele operasyonlarına ilişkin güncel bilgilerin paylaşıldığı toplantıda, son bir hafta içerisinde 3 PKK’lı teröristin teslim olduğu açıklandı. Suriye harekât alanlarında yürütülen çalışmalarda, terör örgütü tarafından inşa edilen tünel sistemlerinin imhasına dikkat çekildi. Menbic bölgesinde son olarak imha edilen 2 kilometrelik hatla birlikte, Tel Rıfat ve Menbic bölgelerinde etkisiz hale getirilen toplam tünel uzunluğunun 761 kilometreye ulaştığı vurgulandı.

HUDUTLARDA YOĞUN GÜVENLİK

Hudut güvenliği kapsamında son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 126 kişinin yakalandığı, bin 495 kişinin ise engellendiği belirtildi. Yılbaşından bu yana engellenen kişi sayısı 11 bin 760’a yükseldi. Bölgesel gerilime dikkat çekilen açıklamada, İran ile İsrail-ABD hattındaki çatışmalar nedeniyle Türkiye-İran sınırında herhangi bir olağan dışı hareketlilik veya yığılma gözlemlenmediği, tüm önlemlerin en üst düzeyde alındığı ifade edildi.

BÖLGESEL DİPLOMASİ

Bakanlık, İsrail ve ABD’nin saldırılarıyla tırmanan gerilimi yakından takip ettiğini duyurdu. Bölgedeki sorunların ancak diyalog ve barışçıl yöntemlerle çözülebileceği vurgulanırken, Türkiye’nin çözüm için her türlü katkıyı sunmaya hazır olduğu yinelendi.

Diplomatik temaslar kapsamında; Yunanistan Hava Kuvvetleri Komutanlığından bir heyetin 9-11 Mart tarihlerinde Türkiye’yi ziyaret edeceği, ayrıca Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in son bir hafta içinde Somali, Birleşik Krallık ve Azerbaycanlı mevkidaşlarıyla önemli görüşmeler gerçekleştirdiği aktarıldı.

EĞİTİM, TATBİKAT VE SAVUNMA SANAYİİ

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) operasyonel kabiliyetini artırmak amacıyla yürütülen "Anadolu Kartalı", "Dynamic Manta" ve "Steadfast Dart-2026" gibi uluslararası tatbikatların başarıyla devam ettiği belirtildi.

Savunma sanayiindeki yerlileşme adımları çerçevesinde MKE tarafından yeni silah ve mühimmat teslimatlarının yapıldığı bilgisi paylaşıldı. Ayrıca, ABD’deki "RoboBoat 2026" yarışmasında dünya 4’üncüsü olan Deniz Harp Okulu öğrencileri tebrik edilirken, üniversite öğrencilerine yönelik "Efes 2026 Savunma Bilim ve Teknolojileri" proje yarışmasının başlatıldığı duyuruldu.

PERSONEL TEMİNİ DEVAM EDİYOR

MSB, "2026 Yılı Teknik Sınıflarda Uzman Erbaş Temini" başvurularının 9 Mart’ta sona ereceğini hatırlatarak, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin nitelikli personel ihtiyacını karşılamaya yönelik çalışmaların planlandığı şekilde sürdüğünü kaydetti.