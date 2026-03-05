Samet Akaydın itiraf etti! ‘Jorge Jesus'tan korkuyordum'

"CİDDİ ANLAMDA JESUS HOCA'DAN KORKUYORDUM" Montella, Jesus, Fatih Terim ve Mourinho gibi önemli teknik adamlarla çalışan Samet, şu yorumları yaptı: "İnanılmaz hocalar. İsimlere bakınca herkese böyle hocalarla çalışmak nasip olmaz. Çok büyük hocalarla çalıştım. Hepsinden bir şeyler aldım, hepsi çok kaliteliydi, aram iyiydi, beni çok severlerdi. Çünkü disiplinli bir oyuncuyum, sadece işimi yaparım, ekstramı yaparım, evime giderim. Konuşmaların, münakaşaların içinde olan bir yapım yok. Disiplinliydim. hocalar da disiplinli oyuncuları severler bende sadece işimi yapıyordum. Böyle hocalarla çalışmak çok güzeldi. Hepsinin ortak bir özelliği var aslında, futbolcuya inandıkları ve güvendikleri zaman onu bırakmıyorlar. Jesus hocadan korkuyordum. Ciddi anlamda Jesus hocadan korkuyordum. Sadece ben değil, çoğu kişi korkuyordu. İdmanda yanlış bir şey yaptığın zaman hemen bağırıyordu, seni idmandan kovuyordu. Ben böyle titriyordum, Samandıra'ya giderken korkudan titriyordum. İdmanda ofsayt sistemi çalışacağız… Zaten ofsayt sistemini çalışmak o kadar zor ki çok zor. Küçük bir hata yaptığın zaman yıkıyordu, çok sinirleniyordu. Ama çok kaliteli bir hocaydı. Gerçekten çok beğeniyordum. Çok iyi bir hocaydı ama dediğim çok sinirliydi. Ondan korkuyorduk."