Spor
Samet Akaydın itiraf etti! ‘Jorge Jesus'tan korkuyordum'
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Samet Akaydın itiraf etti! ‘Jorge Jesus'tan korkuyordum'

Rizespor'un milli savunmacısı Samet Akaydin, A Milli Futbol Takımı'nın play-off'taki rakipleri geçerek Dünya Kupası'na katılacağına inandığını ifade etti. Akaydin, Fenerbahçe'de forma giydiği dönemle ilgili açıklama yaptı.

#1
Foto - Samet Akaydın itiraf etti! ‘Jorge Jesus'tan korkuyordum'

Çaykur Rizespor'un milli stoperi Samet Akaydin, A Milli Futbol Takımının play-off'taki rakipleri geçerek Dünya Kupası'na katılacağına inandığını söyledi. Samet Akaydin, 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılmak için bu ay tek maç eleme usulüne göre oynanacak play-off karşılaşmalarıyla ilgili "Ülke olarak Dünya Kupası'na katılmaya çok ihtiyacımız var. Ülkemiz ve milli takımımız Dünya Kupası'na gitmeyi kesinlikle hak ediyor" dedi.

#2
Foto - Samet Akaydın itiraf etti! ‘Jorge Jesus'tan korkuyordum'

Samet, "Çok kaliteli bir milli takımımız, çok kaliteli gençlerimiz, gururlarımız var. Avrupa'nın her yerinde futbol oynayan kardeşlerimiz var. Kaliteli, genç ve başarıyı isteyen bir milli takımımız var. Bunu Avrupa Şampiyonası'nda fazlasıyla gösterdik, Dünya Kupası'na gidersek daha üstüne çıkacağımızı düşünüyorum. İlk maç Romanya ile içeride oynamanın avantajı da var. Daha kaliteli bir takım olduğumuzu, İstanbul'da turu çok rahat geçeceğimizi düşünüyorum, hiçbir şüphem yok. Sonra Slovakya-Kosova galibi... Deplasmanda olması zor görülebilir ama ben takımın gücüne, kalitesine güveniyorum. Rakip kim olursa olsun, Dünya Kupası'na kesinlikle gideceğiz" diye konuştu.

#3
Foto - Samet Akaydın itiraf etti! ‘Jorge Jesus'tan korkuyordum'

Rizespor'daki Rumen takım arkadaşı Valentin Mihaila ile Romanya eşleşmesini konuştuklarını aktaran milli oyuncu, "Şakalaşıyoruz, aramızda konuşuyoruz. Mihaila gerçekten çok kaliteli bir oyuncu. Şakalaşıyoruz ama bizden korktuğunu biliyorum, bunun farkındayım. Milli takımımızın ne kadar güçlü olduğunu kendisi de söylüyor. Dünyanın en iyi takımlarında oynayan oyuncularımız var. Milli takımımızın kalitesini herkes söylüyor. Romanya'nın milli takım oyuncusu bile, ‘Siz çıkınca korktuk, en son sizin çıkmanızı istiyorduk.’ dedi. Böyle bir milli takım haline geldik. O yüzden Dünya Kupası'na gitmemiz gerekiyor, gidersek 2002 Dünya Kupası'nı tekrar yaşayabileceğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Samet Akaydın itiraf etti! ‘Jorge Jesus'tan korkuyordum'

"KİMSEDEN ÇEKİNCEMİZ YOK" Hiçbir rakipten çekincelerinin olmadığını vurguluyan Samet Akaydin, "Ne yalan söyleyeyim, benim için fark etmezdi. (Slovakya-Kosova eşleşmesi) İkisinin de birbirinden çok farkı olduğunu düşünmüyorum. Seviye olarak hemen hemen birbirlerine yakınlar, Slovakya biraz daha sert bir takım gibi görünüyor ama bizim de hem sert hem de kaliteli futbol oynayacak oyuncu tarzlarımız var. Öyle geniş bir kadroya sahibiz. Her türlü kapışacağız. Hiç sıkıntı yok. Allah'ın izniyle kimseden çekincemiz yok" yorumunu yaptı.

#5
Foto - Samet Akaydın itiraf etti! ‘Jorge Jesus'tan korkuyordum'

"EN BÜYÜK HAYALİM DÜNYA KUPASI'NA GİTMEK" Dünya Kupası'na her milli futbolcunun gitmeyi isteyeceğini dile getiren Samet, şöyle devam etti: "Bunlar her zaman olan, her futbolcuya nasip olan şeyler değil. En büyük hayalim Dünya Kupası'na gitmek. Belki de bu hayalimi gerçekleştirdikten sonra, geriye baktığım zaman şunu da yapsaydım diyeceğim bir şey kalmayacak. O yüzden Dünya Kupası'na gitmeyi çok istiyorum. Bunun için ne gerekiyorsa yapmaya hazırım. İnşallah oraya gideriz, hep beraber ülkemizi mutlu ederiz. Türkiye'de oynayan genç oyuncularımız var, Dünya Kupası'nda kendisini gösterip Avrupa'nın en iyi takımlarına gitmek isteyenler var. Bizim de son dönemlerimiz Dünya Kupası'nda oynamak istiyoruz. Bizim için de çok önemli. Katılamazsak tabii ki de çok üzülürüz. Çünkü milli takımımız gitmeyi gerçekten çok hak ediyor. Ülkemizde futbola büyük ilgi var, başarısızlığa da tahammül kalmadı, Dünya Kupası'na gidip başarmak ve ülkeyi rahatlatmak istiyoruz."

#6
Foto - Samet Akaydın itiraf etti! ‘Jorge Jesus'tan korkuyordum'

"DÜNYA KUPASI'NA GİDERSEK GRUPTAN RAHAT ÇIKACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM" Milli futbolcu, Türkiye'nin Dünya Kupası'na katılması halinde ABD, Paraguay ve Avustralya ile eşleşeceğinin hatırlatılması üzerine "Gruptaki takımları da gördük. Eğer Dünya Kupası’na gidersek o gruptan çok rahat çıkacağımızı düşünüyorum. O yüzden Dünya Kupası'na kesin gitmemiz gerekiyor, başka çaremiz yok. Her zaman dünyanın en iyi, kaliteli oyuncularına, en iyi santrforlarına karşı oynamak isterim. Günümüzdeki dünyanın en iyi santrforları kimse Dünya Kupası’nda onlara karşı oynamak isterim. Bizim için Avrupa Şampiyonası yarım kaldı, daha ileri gidebilirdik. Bu yarım kalan hikayeyi Dünya Kupası'nda başarmak ve Avrupa Şampiyonası'nın bir üstüne çıkmak istiyoruz. Çünkü gerçekten o potansiyel var" değerlendirmesinde bulundu.

#7
Foto - Samet Akaydın itiraf etti! ‘Jorge Jesus'tan korkuyordum'

"HOCA BİZİ BİR BÜTÜN HALİNE GETİRDİ" Milli futbolcu, EURO 2024'te çeyrek final oynanması hakkında, "Avrupa Şampiyonası’nda başarıyı getiren faktör tamamen arkadaşlık. Kulüp takımı olur ya Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş gibi milli takım o hale gelmişti. Yıllardır beraber oynayan bir ekip gibi olduk. Hoca aslında bizi bir bütün haline getirdi, beraberliğimizi pekiştirdi. Birbirimize inancımızı, her şeyimizi düzeltti. Çünkü hocadan önce daha dağınıktık. Maçı oynuyoruz, maçtan sonra herkes bir odada toplanıyor, muhabbet ediyor, sohbet ediyor, herkes herkesle şakalaşıyor. Yani o kadar güzel bir ortam oldu ki bu ortam Avrupa Şampiyonası’nda bize başarıya getiren en büyük etken oldu" ifadelerini kullandı.

#8
Foto - Samet Akaydın itiraf etti! ‘Jorge Jesus'tan korkuyordum'

"ALMANYA'DAN DÖNENE KADAR HERKES ÜZGÜNDÜ" Samet, Hollanda'ya çeyrek finalde kaybedilmesinin ardından yaşanılanları "Çok kötü bir şeydi, herkes ağlıyordu, herkesin morali bozuktu. Sadece o gün değil, Almanya'dan Türkiye'ye dönene kadar herkes üzgündü. Çok kötüydük, o anı bir daha yaşamak istemem. Gerçekten çok kötü bir durumdu. Çünkü herkesin o kadar büyük hayalleri vardı ki biz bu turu da geçip yarı finale belki de finale çıkacağız, bunun düşüncesindeydik. Bir anda hayatında en kötü şey olur ya öyle bir haldeydik ama işte maalesef bazen bunların altından da kalkmak gerekiyor. Tabii bizim için çok kötü bir anı oldu. Çok güzel anılar da yaşadık ama Hollanda maçı her zaman unutamayacağımız bir yerde olacak" sözleriyle anlattı.

#9
Foto - Samet Akaydın itiraf etti! ‘Jorge Jesus'tan korkuyordum'

"HAKAN ÇALHANOĞLU'NA ÇOK BÜYÜK SAYGI DUYUYORUM" Kaptan Hakan Çalhanoğlu'nun milli takımdaki yerinin çok önemli olduğunun altını çizen Samet, "Maçlardan önce kaptanımız olarak konuşuyor. Hakan biraz duygusal bir kardeşimiz. Bir şeyi yaşarken duygularıyla yaşıyor. Ülkesine, milli takım armasına çok değer veriyor, değer verdiğini her zaman belli ediyor. Takıma inanılmaz bir liderliği ve kaptanlığı var. Ona çok saygı duyuyoruz, aynı yaşta olmama rağmen Hakan'a çok saygı duyuyorum. Ağzından çıkan her kelimeyi dikkatle dinliyorum. Çok büyük bir tecrübe ve bizim için çok büyük bir gurur. Her maçtan önce konuşurken Hakan'ın gözlerinden o duyguları hissedebiliyorsun, kalpten söylediğine inanıyorsun, konuşurken gözleri doluyor. Çünkü öyle sahip çıkıyor. Onun armaya olan sevgisi, inancı, bağlılığı ve bize olan sevgisi, sahip çıkması, biz bunun farkındayız, her şeyi gözlerinde görüyoruz. Bu bizi etkiliyor" ifadelerini kullandı.

#10
Foto - Samet Akaydın itiraf etti! ‘Jorge Jesus'tan korkuyordum'

"ÜMİT DAVALA'NIN ATTIĞI GOLÜ UNUTAMIYORUM" Samet, unutamadığı dünya kupası anısını, "En son Dünya Kupası'na gittiğimiz zaman 7-8 yaşındaydım. Unutamadığım şey Ümit Davala'nın attığı gol. Onu hiç unutamam. Okullar tatil olmuştu, evde izlemiştim, ortalığı yıkıyordum, yer yerinden oynuyordu. İnanılmaz bir duyguydu. Dünya Kupası mutlaka gitmeliyiz. Dünya Kupası'na gidemiyorsun, bütün ülkeler Dünya Kupası'nda, senin ülken yok. Çok kötü bir şey. Bizim bunu yaşatmamamız gerek" sözleriyle anlattı.

#11
Foto - Samet Akaydın itiraf etti! ‘Jorge Jesus'tan korkuyordum'

"CİDDİ ANLAMDA JESUS HOCA'DAN KORKUYORDUM" Montella, Jesus, Fatih Terim ve Mourinho gibi önemli teknik adamlarla çalışan Samet, şu yorumları yaptı: "İnanılmaz hocalar. İsimlere bakınca herkese böyle hocalarla çalışmak nasip olmaz. Çok büyük hocalarla çalıştım. Hepsinden bir şeyler aldım, hepsi çok kaliteliydi, aram iyiydi, beni çok severlerdi. Çünkü disiplinli bir oyuncuyum, sadece işimi yaparım, ekstramı yaparım, evime giderim. Konuşmaların, münakaşaların içinde olan bir yapım yok. Disiplinliydim. hocalar da disiplinli oyuncuları severler bende sadece işimi yapıyordum. Böyle hocalarla çalışmak çok güzeldi. Hepsinin ortak bir özelliği var aslında, futbolcuya inandıkları ve güvendikleri zaman onu bırakmıyorlar. Jesus hocadan korkuyordum. Ciddi anlamda Jesus hocadan korkuyordum. Sadece ben değil, çoğu kişi korkuyordu. İdmanda yanlış bir şey yaptığın zaman hemen bağırıyordu, seni idmandan kovuyordu. Ben böyle titriyordum, Samandıra'ya giderken korkudan titriyordum. İdmanda ofsayt sistemi çalışacağız… Zaten ofsayt sistemini çalışmak o kadar zor ki çok zor. Küçük bir hata yaptığın zaman yıkıyordu, çok sinirleniyordu. Ama çok kaliteli bir hocaydı. Gerçekten çok beğeniyordum. Çok iyi bir hocaydı ama dediğim çok sinirliydi. Ondan korkuyorduk."

#12
Foto - Samet Akaydın itiraf etti! ‘Jorge Jesus'tan korkuyordum'

"FENERBAHÇE'DE YILLARDIR ŞAMPİYON OLAMAMANIN VERDİĞİ PSİKOLOJİK PROBLEMLER VAR" Samet Akaydin, Fenerbahçe serüveninin beklendiği gibi geçmemesi hakkında, şu ifadeleri kullandı: "Fenerbahçe'de yıllardır şampiyon olamamanın verdiği psikolojik problemler de var. Seyircinin üstündeki baskı, şampiyon olmamanın verdiği duygu, futbolcunun üzerinde hissettirilen bir baskı var. Öyle bir döneme geldim ki Fenerbahçe'nin kendi sahasında Galatasaray'a yenildikten sonraki gün transfer oldum. Aslında ben çok şey başaracağımı hissediyordum, o inançla gelmiştim. Ama işte bazı şeyler bazı yerlerde olmuyor. Aslında ilk sezon çok kötü geçmedi. İkinci dönem İsmail Hoca gelmişti, İsmail Hoca ile uyuşamadık açıkçası. Futbol anlamında fazla uyuşamadık. Futbolda herkes herkesle uyuşacak diye bir şey yok. Gitmek istedim, sezon başı bırakmadılar, devre arası gitmek istedim, mecburiyetten Panathinaikos'a kiralık gittim. Fenerbahçe'de başarılı olmayı, şampiyonluklar yaşamayı çok istiyordum. Fenerbahçe'ye isteyerek gitmiştim. Jorge hoca çok istediği için gitmiştim ama olmadı. Keşke zamanı geri alabilsem de Fenerbahçe'de daha iyi başarılar yapabilsem. İnsan ister yani, ben de isterim ama bazen işte olmayınca olmuyor."

#13
Foto - Samet Akaydın itiraf etti! ‘Jorge Jesus'tan korkuyordum'

"FENERBAHÇE'YE GİTTİĞİM İÇİN PİŞMAN DEĞİLİM" Fenerbahçe tercihinden dolayı hiç pişmanlık yaşamadığının altını çizen Samet, "Yok, yaşanılacak şeyler bunlar. Fenerbahçe'den niye pişmanlık duyarsın? Hiçbir futbolcuk duymaz ki. Sonuçta Türkiye'nin en özel, en güzel kulüplerinden bir tanesi. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon… Bunların büyüklüğü tartışılmaz. Herkes bu takımlarda oynamak ister. Fenerbahçe'ye gittiğim ya da Fenerbahçe'de yaşadıklarımdan dolayı hiç pişman olmadım. Şu an Rize'de olmama rağmen Fenerbahçeliler beni seviyor. Aslında gerçek Fenerbahçelilerle hiçbir sıkıntı yaşamadım, Twitter'daki isimsiz troll hesaplardan yaşadık. Hesapların adı bile yok, bunu kullanan kişinin kim olduğu belli değil. Kimin yaptığını biliyoruz, bir kişi açıyor 3 bin troll hesap. Birini yukarı çekiyorlar, birini aşağıya indiriyorlar. Bazılarını haddinden fazla değer veriyorlar, bazılarını haddinden fazla yerin dibine sokuyorlar. Biz gerçekleri biliyoruz aslında da bilmeyenlere anlatmaya çalışıyoruz da anlayanlara işte" dedi.

