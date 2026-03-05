Körfez'de gerilim tırmanıyor: İran ABD tankerini vurdu

"Görüldüğü yerde vurulacak" tehdidi

İran’ın yarı resmi Tasnim Haber Ajansı tarafından aktarılan bilgilere göre, Devrim Muhafızları söz konusu saldırıyı üstlenirken ABD ve müttefiklerine ait gemileri hedef listesine koyduklarını yineledi. Yapılan resmi açıklamada, Batılı güçlerin bölgedeki varlığına işaret edilerek, "Gözlemlendikleri takdirde mutlaka vurulacaklardır" ifadesi kullanıldı.

Hürmüz Boğazı'nda kontrol iddiası

Saldırının ardından yayınlanan bildiride, dünyanın en kritik enerji geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı’na ilişkin sert mesajlar verildi. Devrim Muhafızları, uluslararası hukuk ve savaş dönemi şartlarını öne sürerek şu iddialarda bulundu:

"İran İslam Cumhuriyeti, savaş zamanlarında Hürmüz Boğazı’ndan geçişleri kontrol etme ve denetleme hakkına tamamen sahiptir."

Tahran geri adım atmıyor

Daha önce de benzer uyarılarda bulunan Tahran yönetimi, bu son saldırıyla birlikte boğaz üzerindeki denetim yetkisini fiilen kullanacağını bir kez daha vurgulamış oldu. ABD cephesinden saldırıya ilişkin henüz resmi bir hasar raporu gelmezken, bölgedeki enerji sevkiyatı ve deniz güvenliği konusunda endişeler artıyor.