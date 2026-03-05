  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İsrail kullanışlı taşeron buldu! PJAK hareketlendi İngiltere'den ilginç açıklama! Kıbrıs’taki üssü vuran dron İran’dan kalkmamış Körfez'de panik başladı! Kuveyt gıda ihracatını tamamen durdurdu Hizbullah'tan misilleme! İsrail askerleri hedef alındı Macron'dan İsrail açıklaması! Kara harekatı uyarısı yaptı Akaryakıt fiyatlarında yeni düzenleme! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı Dibeybe’den kabinede revizyon hamlesi! İskan ve İmar Bakanlığı’na yeni atama İspanya'dan Batı'ya insanlık dersi! Pezeşkiyan'dan Madrid'e "vicdan" teşekkürü Elektrik şebekesi devre dışı! O ülke karanlığa gömüldü İran planı iddiası! Beyaz Saray’dan yalanlama gecikmedi
Yerel ATV ile yaptığı drift pahallıya patladı! 146 bin lira ceza yedi
Yerel

ATV ile yaptığı drift pahallıya patladı! 146 bin lira ceza yedi

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

İzmir'in Bornova ilçesinde, ATV aracıyla drift yapan sürücüye 146 bin 712 TL ceza verildi. Çalışmalar kapsamında yakalanan şahsın sürücü belgesine ise 60 gün süreyle el konuldu.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü sivil ekipleri, 35 ARD 440 plakalı araç sürücüsünün 4. Sanayi 129/13 Sokak üzerinde drift yaptığını tespit etti. Yakalanan sürücü Y.O. (34) hakkında Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca işlem yapıldı.

Yüksek miktarda para cezası

Sürücüye geçerlilik süresi dolan ehliyetle araç kullanmak, trafik güvenliğini tehlikeye atmak, drift yapmak ve kamunun huzurunu bozmak suçlarından toplam 146 bin 712 TL para cezası kesildi. Şahsın sürücü belgesinin 60 gün süreyle geri alındığı kaydedildi.

 

Adli işlem başlatıldı

Şüpheli şahıs, Türk Ceza Kanunu'nun 179/2 maddesi kapsamında adli işlem yapılmak üzere Bornova Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.

T.C. ANKARA 69. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
T.C. ANKARA 69. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Resmi İlanlar

T.C. ANKARA 69. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

31 yıl hapis cezası vardı! AVM’de iftar yaparken yakalandı
31 yıl hapis cezası vardı! AVM’de iftar yaparken yakalandı

Aktüel

31 yıl hapis cezası vardı! AVM’de iftar yaparken yakalandı

Piyasalarda SPK rüzgarı! 9 dev şirkete borçlanma onayı ve milyonluk cezalar
Piyasalarda SPK rüzgarı! 9 dev şirkete borçlanma onayı ve milyonluk cezalar

Ekonomi

Piyasalarda SPK rüzgarı! 9 dev şirkete borçlanma onayı ve milyonluk cezalar

5. kez alkollü çıktı 390 bin lira ceza yedi! Alkol zehri hayat karartmaya devam ediyor
5. kez alkollü çıktı 390 bin lira ceza yedi! Alkol zehri hayat karartmaya devam ediyor

Yerel

5. kez alkollü çıktı 390 bin lira ceza yedi! Alkol zehri hayat karartmaya devam ediyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

hakkı

Bunların %90 ı trafikte çok hızlılar ve akrobatik hareketler yapıyorlar, Çoğunluğunu da yaşı küçük gençler kullanıyor.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23