‘Güçlü Türkiye’nin Güçlü Kadınları Zirvesi’nde konuştu… Doğum izninin 24 haftaya çıkarılması meclis gündeminde

T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın katılımıyla gerçekleşen zirvede kadınların ekonomik, sosyal ve kültürel hayattaki rolü ele alınırken, ilham veren başarı hikâyeleri ve gelecek vizyonu paylaşıldı. Kadınların toplumsal yaşamda ve ekonomide üstlendiği rolü güçlendirmeyi amaçlayan “Güçlü Türkiye’nin Güçlü Kadınları Zirvesi”, Turkuvaz Medya ev sahipliğinde geniş bir katılımla gerçekleştirildi. İş dünyası, spor, sanat, akademi ve medya dünyasından isimlerin konuşmacı olarak yer aldığı zirvede kadınların üretimden yönetime, girişimcilikten spora kadar farklı alanlarda elde ettiği başarılar ele alındı. Zirve boyunca gerçekleştirilen konuşmalarda kadınların güçlenmesinin Türkiye’nin kalkınma hedefleri açısından taşıdığı önem vurgulanırken, yeni fırsatlar, politikalar ve başarı hikâyeleri kamuoyuyla paylaşıldı.

“KADINLARIN GÜÇLENMESİ TÜRKİYE’NİN KALKINMA VİZYONUNUN MERKEZİNDE”

Güçlü Türkiye’nin Güçlü Kadınları zirvesine katılan T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadınların ekonomik, sosyal ve kamusal hayatta güçlenmesinin Türkiye’nin kalkınma hedeflerinin merkezinde yer aldığını vurguladı. İş dünyasından spora, sanattan siyasete uzanan geniş bir perspektifte kadınların başarı hikayelerinin paylaşıldığı zirvenin Türkiye’nin beşeri gücünü ortaya koyduğunu ifade eden Göktaş, kadınların bilgiye, fırsatlara ve üretim alanlarına erişiminin güçlendirilmesinin ülkenin rekabet gücünü artıran en önemli unsurlardan biri olduğunu söyledi.

“KADINLARIN HER ALANDA GÜÇLÜ TEMSİL EDİLMESİ İÇİN ÇOK BOYUTLU POLİTİKALAR”

Kadınların her alanda daha güçlü temsil edilmesi için çok boyutlu politikalar yürütüldüğünü belirten Göktaş şöyle konuştu: “Bir ülkenin rekabet gücü, yetişmiş insan kaynağını ne kadar etkin kullandığıyla belirlenir. Gelişimi ise kadınların bilgiye, fırsata, temsile ve üretim alanlarına ne ölçüde erişebildiğiyle şekillenir. Bugün Türkiye, kadınların her alanda yolculuğunu destekleyen güçlü bir politika ortaya koymaktadır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kararlı iradesiyle hayata geçirilen 2024–2028 Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı bu yaklaşımın önemli bir göstergesidir.” Kadın girişimciliğini ve üretime katılımı destekleyen programların yaygınlaştırıldığını ifade eden Göktaş, kamu, özel sektör ve sivil toplumun iş birliğiyle kadınların yeni nesil beceriler kazanmasını hedeflediklerini dile getirdi. Kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesi ve girişimcilik ekosisteminin desteklenmesi için yeni projelerin hayata geçirildiğini belirten Göktaş, bu kapsamda yürütülen çalışmaların yerelden ulusala uzanan güçlü bir üretim ağı oluşturduğunu söyledi.

DOĞUM İZNİNİN 24 HAFTAYA ÇIKARILMASI MECLİS GÜNDEMİNDE

Konuşmasında aile ve çalışma hayatı arasındaki dengeyi güçlendirecek yeni düzenlemelere de değinen Göktaş şu değerlendirmede bulundu: “Kadınların istihdama katılımını desteklerken iş ve aile hayatı arasındaki uyumu kuvvetlendiren modelleri de kalıcı hale getiriyoruz. Meclis Başkanlığı’na sunulan kanun teklifiyle kadınlar için ücretli doğum izninin 16 haftadan 24 haftaya çıkarılması, babalar için ise 10 gün olarak düzenlenmesi planlanıyor. Amacımız, kadınların potansiyelini kalıcı mekanizmalarla ve güçlü kurumsal yapılarla büyütmek; bu salondaki başarı hikayelerini Türkiye’nin dört bir yanına yaymaktır.”

Kadınların üretimde, girişimcilikte ve karar alma süreçlerinde daha güçlü temsil edilmesinin Türkiye Yüzyılı vizyonunun önemli bir parçası olduğunu vurgulayan Göktaş, medya ve tüm toplumsal paydaşların bu süreçte önemli sorumluluk taşıdığını belirterek konuşmasını tamamladı.