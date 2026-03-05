Savaş bölgeyi sardı! Irak ABD'ye kapıyı kapattı
Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile yaptığı görüşmede, Irak topraklarının İran’a yönelik herhangi bir saldırı için kullanılmasına izin verilmeyeceğini açıkladı. Açıklama, bölgede tırmanan İran-ABD-İsrail gerilimi sırasında geldi.
İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Sudani ile Erakçi telefon görüşmesi yaptı.
Taraflar, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından bölgede meydana gelen gelişmeleri görüştü.
İran’a yönelik saldırıları kınayan Sudani, bunun uluslararası ilkelere aykırı olduğunu ifade etti. Sudani, Irak hükümetinin, sınırlarından İran'a yönelik herhangi bir tehdide hiçbir şekilde izin vermeyeceğini vurguladı.
Erakçi de İran halkının, ülkenin onurunu, ulusal egemenliğini ve toprak bütünlüğünü her türlü savunmaya kararlı olduğunu belirtti.