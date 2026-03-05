  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Parasını ödedi, davası düştü: Ekrem İmamoğlu'nun 'hakaret' suçundan yargılandığı dava düştü Yürekleri ağza getiren çalışma! “Örümcek adamlar” iş başında THY’nin 2025 yılı kârı açıklandı Savaş sürerken herkes merak ediyordu! Emekli kurmay albay Türkiye'deki S-400'lerin akıbetini açıkladı Galatasaray'ın gözdesiydi: Napoli ve United devrede! Bir bu eksikti O ilimizde ortaya çıktı! Deniz 7 metre çekildi 'kral yolu' göründü Herkes merak ediyordu geleceğini ve... Galatasaray Liverpool'u elerse Slot kovulacak! Subayları göreve çağırdılar: İran'a karşı devasa istihbarat ağı Bu karışım cildinize ne yapar? Vazeline 1 damla zeytinyağı ekleyin! Faydalarına inanamayacaksınız! Yeşilay'ın 106. kuruluş yıldönümünde ilk ders zili bağımsız bir gelecek için çaldı
Tarım
6
Yeniakit Publisher
İklim krizine karşı yeni umut! Bu domates kuraklığa meydan okuyacak
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

İklim krizine karşı yeni umut! Bu domates kuraklığa meydan okuyacak

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde yürütülen araştırmada; kuraklığa daha dayanıklı domates çeşitlerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

#1
Foto - İklim krizine karşı yeni umut! Bu domates kuraklığa meydan okuyacak

Samsun’daki Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi’nde kuraklığa dayanıklı domates geliştirmek amacıyla dikkat çeken bir araştırma yürütülüyor.

#2
Foto - İklim krizine karşı yeni umut! Bu domates kuraklığa meydan okuyacak

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi'nde doktora öğrencisi Pakistanlı Momna Mehmood tarafından yürütülen araştırmada kuraklığa daha dayanıklı domates çeşitlerinin geliştirilmesi hedefleniyor. OMÜ Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü Öğr. Üyesi Prof. Dr. Musa Kavas danışmanlığında Biyoteknoloji Bölümü doktora öğrencisi Pakistanlı Momna Mehmood tarafından yürütülen araştırmada, iklim değişikliğinin tarım üzerindeki olumsuz etkilerine karşı çözüm üretilmesi amaçlanıyor. Özellikle su kaynaklarının azalmasıyla birlikte üretimi zorlaşan domates bitkisinin kuraklık karşısındaki dayanıklılık mekanizması mercek altına alındı.

#3
Foto - İklim krizine karşı yeni umut! Bu domates kuraklığa meydan okuyacak

Çalışma kapsamında daha önce geliştirilen ve gen düzenleme yöntemiyle elde edilen "J-03" isimli özel domates hattı inceleniyor. Araştırmada, bu domateslerin kuraklık altında hangi genleri devreye soktuğu, strese karşı nasıl tepki verdiği ve diğer bitkilere göre ne tür farklılıklar gösterdiği araştırılıyor. Proje, hem normal domates bitkilerini hem de gen düzenlemesi yapılmış hatları karşılaştırarak kuraklığa dayanıklılığı artıran biyolojik mekanizmaları ortaya koymayı hedefliyor. Laboratuvar analizleri ve bitkiler üzerinde yapılan ölçümlerle, kuraklık stresine karşı verilen tepkiler detaylı şekilde inceleniyor. Araştırma sonunda elde edilecek verilerin, gelecekte daha az suyla yetişebilen ve iklim değişikliğine karşı daha dirençli tarım ürünlerinin geliştirilmesine katkı sağlaması bekleniyor.

#4
Foto - İklim krizine karşı yeni umut! Bu domates kuraklığa meydan okuyacak

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Musa Kavas, domates üretiminde kuraklığın en önemli risklerden biri olduğunu belirtti. Kavas, "Domates üretimini etkileyen birçok faktör var. Bunlardan en önemlisi kuraklık. Son yıllarda küresel ısınmayla birlikte yağış rejiminde büyük değişiklikler meydana geldi. Ülkemizde de son yıllarda yağışların azalması nedeniyle bitkisel üretimde düşüşler yaşanıyor. Özellikle açık arazide domates üretimi yapıldığında, üretim büyük ölçüde yağışa bağımlı olduğu için kurak dönemlerde önemli verim kayıpları görülüyor. Domates her ne kadar sulanabilen bir bitki olsa da doğal yağışlara bağlılık gösterdiğinden, kuraklık üretim açısından en önemli faktörlerden biridir. Laboratuvarımızda şu anda genom düzenleme projeleri yürütüyoruz. Doktora öğrencimin çalışmasında, domateste var olan bazı genleri iyileştirmeye yönelik düzenlemeler yapıyoruz. CRISPR olarak adlandırılan genom düzenleme tekniğini kullanıyoruz. Buradaki temel amacımız, domatesin suyu daha verimli kullanabilmesini ve topraktan daha fazla su alabilmesini sağlamak. Bu doğrultuda hem kök yapısında değişiklikler yapmayı hem de yapraklardan su kaybını azaltmaya yönelik düzenlemeler gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Daha önce yaptığımız bazı çalışmalarda başarılı sonuçlar elde ettik. Farklı genlerde yaptığımız değişikliklerle özellikle kök sayısının artırılmasının domatesi kuraklığa daha dayanıklı hale getirdiğini gördük. Ana hedefimiz, strese maruz kalsa bile tolerans gösterebilen ve üretimde düşüş yaşanmayan bir domates geliştirmek" dedi.

#5
Foto - İklim krizine karşı yeni umut! Bu domates kuraklığa meydan okuyacak

Araştırmayı yapan Pakistanlı OMÜ doktora öğrencisi Momna Mehmood, "Bu proje başarılı olursa domateste çok yeni bir şey olacak. Literatür için çok önemli bir katkı sağlayacak" diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İran'dan İsrail ve ABD'ye şaşırtan tuzak! Beş dolarlık boya beş milyon dolarlık füzeden etti
Gündem

İran'dan İsrail ve ABD'ye şaşırtan tuzak! Beş dolarlık boya beş milyon dolarlık füzeden etti

İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik başlattığı operasyonlarda, Tahran yönetiminin savaş tarihine geçecek ilginç bir "aldatma" taktiği kullandığ..
Müstafi Amiral Cihat Yaycı'dan Arap dünyasına zehir zemberek sözler! Türkiye öyle bir teklif yaptı ki...
Gündem

Müstafi Amiral Cihat Yaycı'dan Arap dünyasına zehir zemberek sözler! Türkiye öyle bir teklif yaptı ki...

Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, İsrail'in Gazze'de yürüttüğü vahşi soykırımı durduracak asıl gücün İslam dünyasının elinde olduğunu ..
Sarı şeytan Trump’a ‘savaş freni’ mi? ABD Senatosu’nda tarihi İran oylaması
Dünya

Sarı şeytan Trump’a ‘savaş freni’ mi? ABD Senatosu’nda tarihi İran oylaması

Orta Doğu’yu kan gölüne çeviren saldırıların mimarı Trump’ın nükleer bir felaketi tetikleyecek adımları, ABD Senatosu’nda mercek altına alın..
MSB’den flaş açıklama: İran'dan ateşlenen balistik mühimmat etkisiz hale getirildi
Gündem

MSB’den flaş açıklama: İran'dan ateşlenen balistik mühimmat etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İran’dan ateşlendiği ve Irak ile Suriye hava sahasını geçerek Türkiye’ye yöneldiği tespit edilen bir balistik..
İngiltere'den ilginç açıklama! Kıbrıs’taki üssü vuran dron İran’dan kalkmamış
Dünya

İngiltere'den ilginç açıklama! Kıbrıs’taki üssü vuran dron İran’dan kalkmamış

İngiltere Savunma Bakanlığı, Güney Kıbrıs’taki Akrotiri üssünü hedef alan Şahid tipi dronun İran’dan havalanmadığını açıkladı. Olayın ardınd..
Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçi ile görüştü
Gündem

Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçi ile görüştü

Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçi'ye, İran'dan ateşlendikten sonra Türk hava sahasına yönelen ve etkisiz hale getirilen balistik mühimmat..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23