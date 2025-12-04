Erkan Tan ile Söz Meydanı bu akşam Akit TV'de
Türkiye’nin yarınlarını şekillendirecek fikir ve görüşlerin masaya yatırıldığı ve dünyadaki son gelişmelerin ele alındığı Söz Meydanı, Erkan Tan'ın sunumuyla bu akşam saat 20:30’da Akit TV ekranlarında.
Erkan Tan ile Söz Meydanı’nda Eski Milletvekili Mustafa Ilıcalı, Eski Milletvekili Ahmet Çakar, Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Serdar Üsküplü, DEVA Partisi Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Kamuran Sayhan, Adalet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkan Yardımcısı Kemal Abdullahoğlu, Eğitimci Mehmet Yiğit, Ekonomist İsmail Çapak ve öğrencilerin aktif katılımlarıyla sorular sizler için cevaplandırılacak.
Söz Meydanı, Erkan Tan'ın moderatörlüğünde bu akşam 20:30’da, milletin kanalı Akit TV’de.
Canlı yayını aşağıdaki linkten, Akit TV YouTube kanalından da izleyebilirsiniz.
https://www.youtube.com/watch?v=HcGBgOp_4dM
Yayın ayrıca Akit TV’nin X adresi https://x.com/akittv adresinden canlı olarak izlenebiliyor.