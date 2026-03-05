  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem Bölge barut fıçısı: ABD uçağı İran’da düştü, Azerbaycan teyakkuzda
Gündem

Bölge barut fıçısı: ABD uçağı İran’da düştü, Azerbaycan teyakkuzda

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Bölge barut fıçısı: ABD uçağı İran’da düştü, Azerbaycan teyakkuzda

Orta Doğu ve Kafkasya hattında gerilim doruk noktasına ulaştı. İşgalci İsrail rejimine yakınlığıyla bilinen Kanal 14, ABD’ye ait bir F-15 savaş uçağının İran topraklarına düştüğünü iddia etti. Aynı saatlerde İran’dan ateşlenen füzelerin Azerbaycan sınırlarına düşmesiyle bölge adeta savaş alanına döndü.

F-15 bilmecesi: Mürettebat kurtarıldı mı?

İsrail televizyonu Kanal 14’ün Perşembe günü geçtiği sıcak habere göre; ABD’ye ait bir F-15 savaş uçağı, İran İslam Cumhuriyeti’nin batı bölgesinde kaza kırıma uğradı. Haberde, uçağın mürettebatının yere çakılmadan önce atlayarak kurtulduğu ancak İran topraklarında mahsur kaldığı öne sürüldü.

Kanalın iddiasına göre, bölgede mahsur kalan askerler için ABD ve İsrail ortak güçleri tarafından gizli bir operasyon düzenlendi ve mürettebat sağ salim bölgeden tahliye edildi. Konuya ilişkin Washington kanadından henüz resmi bir doğrulama gelmedi.

İran füzeleri Nahçıvan’ı hedef aldı

Gerilimin bir diğer ayağı ise kuzey hattında yaşandı. Azerbaycan hükümetine yakın kaynaklar, İran topraklarından ateşlenen füze ve insansız hava araçlarının (İHA) Nahçıvan havaalanı yakınlarına düştüğünü bildirdi. Sivil yerleşim yerlerini ve stratejik noktaları tehdit eden bu saldırı, Bakü yönetimini ayağa kaldırdı.

Azerbaycan’dan sert kınama: "Karşılık verme hakkımız saklıdır"

Saldırı sonrası Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı jet hızıyla bir açıklama yayınlayarak Tahran yönetimine çok sert tepki gösterdi. Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"İran topraklarından gerçekleştirilen saldırıları şiddetle kınıyoruz. Azerbaycan'a yönelik bu tacizler uluslararası hukukun açık bir ihlalidir ve bölgesel gerilimi tırmandırmaktadır. Azerbaycan, egemenliğini korumak adına her türlü uygun karşılık önlemini alma hakkını saklı tutar."

1
Yorumlar

Yorumlar

Anar

Dün Türkiyeye bu gun Azerbaycana... bu işin arkasindan siyonistler çikarsa şașirmam
