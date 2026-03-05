Beton mikseri sonu oldu! Feci ölüm
Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaşanan kaza akıllara durgunluk verdi.
Bodrum'da bir vatandaş, beton mikserinin çarpması nedeniyle hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, bugün öğle saatlerinde Torba Mahallesi Muhtarlığı önünde yolun karşısına geçmeye çalışan Murat Murathanoğlu'na (79) Gölköy istikametinden Torba Kavşağı yönüne seyreden beton mikseri çarptı.
İhbarın ardından olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yapılan kontrollerde Murathanoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.
Mikser sürücüsü M.A. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
