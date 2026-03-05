  • İSTANBUL
Beton mikseri sonu oldu! Feci ölüm
IHA Giriş Tarihi:

Beton mikseri sonu oldu! Feci ölüm

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaşanan kaza akıllara durgunluk verdi.

#1
Foto - Beton mikseri sonu oldu! Feci ölüm

Bodrum'da bir vatandaş, beton mikserinin çarpması nedeniyle hayatını kaybetti.

#2
Foto - Beton mikseri sonu oldu! Feci ölüm

Edinilen bilgiye göre, bugün öğle saatlerinde Torba Mahallesi Muhtarlığı önünde yolun karşısına geçmeye çalışan Murat Murathanoğlu'na (79) Gölköy istikametinden Torba Kavşağı yönüne seyreden beton mikseri çarptı.

#3
Foto - Beton mikseri sonu oldu! Feci ölüm

İhbarın ardından olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

#4
Foto - Beton mikseri sonu oldu! Feci ölüm

Yapılan kontrollerde Murathanoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

#5
Foto - Beton mikseri sonu oldu! Feci ölüm

Mikser sürücüsü M.A. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

#6
Foto - Beton mikseri sonu oldu! Feci ölüm

