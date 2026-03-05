TMSF resmen açıkladı! İBB soruşturmasındaki villa için flaş karar!
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı "yolsuzluk" soruşturması kapsamında kayyım olarak görevlendirildiği Carsal Reklamcılık ve Yayıncılık AŞ'ye ait villayı satışa çıkardı.
TMSF'den yapılan açıklamaya göre, İBB soruşturması kapsamında Carsal Reklamcılık ve Yayıncılık AŞ'ye kayyım olarak görevlendirilen TMSF, şirkete ait villanın satışa çıkardığını duyurdu.
Açık teklif ve açık artırma yöntemleri kullanılarak düzenlenecek ihale, 17 Mart'ta saat 11'de İstanbul Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek.
46 MİLYON LİRA BEDEL BİÇİLDİ
İBB soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Hüseyin Köksal'ın sahibi olduğu şirkete ait villa, 45 milyon 800 bin lira muhammen bedelle satışa sunulacak.
Taşınmazların satışına ilişkin detaylı bilgi ve ihale şartlarına, TMSF'nin resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.
