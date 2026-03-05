  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Batı’nın kaos planına Çin freni: Orta Doğu’ya özel elçi! İspanya'dan sonra o Avrupa ülkesi de, ABD ve İsrail'e rest çekti! ABD ve Siyonist İsraillin bölgeyi kan gölüne çeviren saldırıları dünyayı yaktı: Petrol fiyatları şahlanışa geçti! Küresel haydut savaş tamtamları çalıyor: ABD Senatosu'ndan işgale yeşil ışık! İran sabaha karşı çok fena vurdu! Siyonistlerin kalbine korku düştü İran sınırında yalan rüzgarı: PKK/PJAK iddiaları asılsız çıktı Kuveyt açıklarındaki petrol tankerinde patlama Neler oluyor böyle! Azerbaycan ordusu iran sınırında! O konuda mağdur olan vatandaşlara konut indirimi geliyor! '500'den fazla ABD askeri öldürüldü!'
Gündem TMSF resmen açıkladı! İBB soruşturmasındaki villa için flaş karar!
Gündem

TMSF resmen açıkladı! İBB soruşturmasındaki villa için flaş karar!

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
TMSF resmen açıkladı! İBB soruşturmasındaki villa için flaş karar!

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı "yolsuzluk" soruşturması kapsamında kayyım olarak görevlendirildiği Carsal Reklamcılık ve Yayıncılık AŞ'ye ait villayı satışa çıkardı.

TMSF'den yapılan açıklamaya göre, İBB soruşturması kapsamında Carsal Reklamcılık ve Yayıncılık AŞ'ye kayyım olarak görevlendirilen TMSF, şirkete ait villanın satışa çıkardığını duyurdu.

Açık teklif ve açık artırma yöntemleri kullanılarak düzenlenecek ihale, 17 Mart'ta saat 11'de İstanbul Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek.

46 MİLYON LİRA BEDEL BİÇİLDİ

İBB soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Hüseyin Köksal'ın sahibi olduğu şirkete ait villa, 45 milyon 800 bin lira muhammen bedelle satışa sunulacak.

Taşınmazların satışına ilişkin detaylı bilgi ve ihale şartlarına, TMSF'nin resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.

CHP’li Meclis üyesi herkesi kızdırdı: Ramazan Ramazan içipte mi geldin be adam?
CHP’li Meclis üyesi herkesi kızdırdı: Ramazan Ramazan içipte mi geldin be adam?

Gündem

CHP’li Meclis üyesi herkesi kızdırdı: Ramazan Ramazan içipte mi geldin be adam?

CHP'nin TRT ikiyüzlülüğü! Kanalı kapatmak isterler ama reklamına gelince sıraya girerler
CHP'nin TRT ikiyüzlülüğü! Kanalı kapatmak isterler ama reklamına gelince sıraya girerler

Medya

CHP'nin TRT ikiyüzlülüğü! Kanalı kapatmak isterler ama reklamına gelince sıraya girerler

Ekrem’den CHP ve Mansur’a adaylık mesajı: Benim millet aday gösterdi siz değil! Başkası olmaz
Ekrem’den CHP ve Mansur’a adaylık mesajı: Benim millet aday gösterdi siz değil! Başkası olmaz

Gündem

Ekrem’den CHP ve Mansur’a adaylık mesajı: Benim millet aday gösterdi siz değil! Başkası olmaz

CHP'li başkan bıçaklandı!
CHP'li başkan bıçaklandı!

Gündem

CHP'li başkan bıçaklandı!

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23