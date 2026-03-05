  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kuveyt açıklarındaki petrol tankerinde patlama Neler oluyor böyle! Azerbaycan ordusu iran sınırında! O konuda mağdur olan vatandaşlara konut indirimi geliyor! '500'den fazla ABD askeri öldürüldü!' Emeklinin, memurun ve asgari ücretlinin maaşı iki ayda eridi! İran'a kara saldırısı haberleri yalanlandı 5 Mart 2026: Günün Âyet ve Hadisi 5 Mart 2011: Tahir Büyükkörükçü'nün vefatı (Müftü, Vaiz) İran gemileri yaktı! Nükleer reaktör hedef alınacak Savaş bölgeyi sardı! Irak ABD'ye kapıyı kapattı
Dünya ABD’de kilise skandalı: Yüzlerce çocuk istismarın kurbanı
Dünya

ABD’de kilise skandalı: Yüzlerce çocuk istismarın kurbanı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
ABD’de kilise skandalı: Yüzlerce çocuk istismarın kurbanı

ABD’nin Rhode Island eyaletinde yürütülen soruşturmada, çok sayıda rahibin yıllar boyunca çocuklara yönelik cinsel istismarda bulunduğu ve olayların uzun süre gizli kaldığı ortaya çıktı.

New York Times'ın haberine göre, Rhode Island Başsavcısı Peter F. Neronha tarafından açıklanan raporda, eyaletteki Katolik kiliselerinde görev yapan çok sayıda rahibin yüzlerce çocuğa yönelik cinsel istismar suçlamasıyla karşı karşıya kaldığı belirtildi.

1950'den itibaren yaklaşık 75 yıllık dönemi kapsayan 300 sayfalık raporda 75 rahibin en az 300 çocuğa istismar suçlamasıyla ilişkilendirildiği kaydedildi.

Raporda, Providence Piskoposluğunun, istismar iddialarına karşı çoğu zaman kolluk kuvvetlerine başvurmak veya rahipleri görevden almak yerine vakaları kurum içinde değerlendirdiği ve bazı rahipleri başka kiliselere transfer ettiği bildirildi.

2019'da başlatılan inceleme kapsamında piskoposluk tarafından sağlanan yaklaşık 250 bin sayfalık belgenin incelendiği, 150 kişiyle görüşüldüğü ifade edildi.

Raporda ayrıca, istismar mağdurlarının çoğunun 11 ila 14 yaşlarındaki erkek çocuklarından oluştuğu, vakaların önemli bölümünün 1970'li yıllarda yaşandığı ve mağdurların ortalama 26 yıl sonra istismarı yetkililere bildirdikleri kaydedildi.

Başsavcı Neronha, düzenlediği basın toplantısında, piskoposluğun, haklarında istismar suçlaması bulunan en az 30 rahibi en az 5 kez farklı kiliselerde görevlendirdiğini söyledi.

Providence Piskoposluğu, geçmişte istismar vakalarının ele alınış biçiminde "ciddi hatalar" yapıldığını kabul etti.

Epstein skandalında yeni perde! İngiliz siyasetinin kilit ismi gözaltında
Epstein skandalında yeni perde! İngiliz siyasetinin kilit ismi gözaltında

Dünya

Epstein skandalında yeni perde! İngiliz siyasetinin kilit ismi gözaltında

Pislik Epstein ilişkisi koltuğundan etti
Pislik Epstein ilişkisi koltuğundan etti

Dünya

Pislik Epstein ilişkisi koltuğundan etti

Hillary Clinton’dan Epstein itirafı! Kapalı kapılar ardında sorgu başladı: "Bilgim yoktu" diyerek eşini ve kendisini savundu!
Hillary Clinton’dan Epstein itirafı! Kapalı kapılar ardında sorgu başladı: "Bilgim yoktu" diyerek eşini ve kendisini savundu!

Gündem

Hillary Clinton’dan Epstein itirafı! Kapalı kapılar ardında sorgu başladı: "Bilgim yoktu" diyerek eşini ve kendisini savundu!

Epstein'in ölümünü herkesten önce duyurdu! "Nasıl bildiğimi sormayın ama...."
Epstein'in ölümünü herkesten önce duyurdu! "Nasıl bildiğimi sormayın ama...."

Gündem

Epstein'in ölümünü herkesten önce duyurdu! "Nasıl bildiğimi sormayın ama...."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23