SON DAKİKA
CHP'li başkan bıçaklandı!

CHP Menderes İlçe Başkanı Mehmet Emin Işık'ın bıçaklı saldırıda yaralandığı öğrenildi.

İzmir'deki olay, Menderes Oto Sanayi bölgesinde meydana geldi. CHP Menderes İlçe Başkanı Mehmet Emin Işık (34), bölgede daha önceden tanıdığı belirtilen kişilerle karşılaştı.

İHA'daki habere göre taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan arbedede Işık, darp edilip bıçaklandı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

 

Yaralanan Işık, Menderes Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Işık'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Işık'ın polise verdiği ilk bilgide, tanıdığı kişilerle aralarında çıkan tartışma sonucu darp edildiğini ve kesici aletle yaralandığını söylediği belirtildi.

Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma yürüttü. Yapılan operasyonlar kapsamında olaya karıştığı tespit edilen H.A.B. (34), M.K. (41), S.M. (34) ve Y.M. (41) yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler emniyetteki işlemleri sürüyor.

Hırsızlar vatxndsşı canından bezdirdi.olacağı bu.
