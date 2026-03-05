Ovacık'ta kar adeta evleri yuttu
Tunceli Ovacık'ta bağlı Koyungölü köyünde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Köyde kar kalınlığı yer yer 2 metreyi bulurken, evler beyaz örtünün altında kaldı.
Tunceli’nin Ovacık ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı köyleri adeta beyaza bürüdü.
Ovacık'a bağlı Koyungölü köyünde etkili olan yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Köyde kar kalınlığı yer yer 2 metreyi bulurken, evler adeta beyaz örtünün altında kayboldu. Aralıksız devam eden kar yağışı sonrası birçok evin çatısında metrelerce kar birikti. Çatılarda oluşan ağır kar yükü nedeniyle vatandaşlar tedbir almaya çalışırken, saçaklardan sarkan buz sarkıtları da dikkat çekti.