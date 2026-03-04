  • İSTANBUL
Hint Okyanusu'nda kötü son! İran'ın en değerli gemisi batırıldı

Sri Lanka açıklarında imdat çağrısı yapan İran savaş gemisi IRIS Dena’nın Hint Okyanusu’nun derinliklerine gömüldüğü resmen teyit edildi. Galle kenti açıklarında yaşanan facianın ardından başlatılan geniş çaplı operasyonda, geminin bir "yabancı denizaltı" tarafından vurulmuş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Sri Lanka Donanması, Galle kenti açıklarında "imdat" çağrısı yapan İran donanmasına ait geminin, Hint Okyanusu'nda battığını teyit etti.

Yerel Daily Mirror gazetesinin haberine göre, İran donanmasına ait IRIS Dena gemisi, Sri Lanka'nın Galle kenti açıklarında acil yardım çağrısı gönderdi.

Sri Lankalı yetkililer, geminin acil yardım çağrısı yaptıktan sonra battığını belirterek, mürettebatın tahliyesi için geniş çaplı operasyon başlatıldığını duyurdu.

 

Yetkililer, geminin "yabancı denizaltı tarafından saldırıya uğradığını" ve "imdat" çağrısının bunun üzerine yapıldığını tahmin ettiklerini bildirdi.

Yaklaşık 180 kişinin bulunduğu gemideki 78 denizcinin yaralandığı ve tedavi altına alındığı ifade edildi.

Sri Lanka Donanmasından yapılan açıklamada da İran savaş gemisinin, ülke açıklarında Hint Okyanusu'nda battığını doğruladı.

Yetkililer, olayın nedenini belirlemek için soruşturma başlatıldığını kaydetti.

 

Sri Lanka Dışişleri Bakanı Vijitha Herath​​​​​​​, yaptığı açıklamada, batan İran gemisinde bulunan kişilerden 87'sinin cansız bedenine ulaşıldığını söyledi.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran Donanmasının "Basra Körfezi'nin dibinde yatmakta" olduğunu ve dün gece "İran'ın en değerli savaş gemisi Süleymani'yi" batırdıklarını açıklamıştı.

