  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Parasını ödedi, davası düştü: Ekrem İmamoğlu'nun 'hakaret' suçundan yargılandığı dava düştü Yürekleri ağza getiren çalışma! “Örümcek adamlar” iş başında THY’nin 2025 yılı kârı açıklandı Savaş sürerken herkes merak ediyordu! Emekli kurmay albay Türkiye'deki S-400'lerin akıbetini açıkladı Galatasaray'ın gözdesiydi: Napoli ve United devrede! Bir bu eksikti O ilimizde ortaya çıktı! Deniz 7 metre çekildi 'kral yolu' göründü Herkes merak ediyordu geleceğini ve... Galatasaray Liverpool'u elerse Slot kovulacak! Subayları göreve çağırdılar: İran'a karşı devasa istihbarat ağı Bu karışım cildinize ne yapar? Vazeline 1 damla zeytinyağı ekleyin! Faydalarına inanamayacaksınız! Yeşilay'ın 106. kuruluş yıldönümünde ilk ders zili bağımsız bir gelecek için çaldı
Hayat-Aktüel
9
Yeniakit Publisher
Usta elinde ilk günkü gibi oluyorlar
IHA Giriş Tarihi:

Usta elinde ilk günkü gibi oluyorlar

Kuyumcu atölyelerinde değeri kimi zaman yüz binlerce doları bulan pırlanta ve altın mücevherler, ustaların milimetrik dokunuşlarıyla tamir edilip yeniden hayat buluyor.

#1
Foto - Usta elinde ilk günkü gibi oluyorlar

Pırlanta, altın, elmas ve diğer değerli taşların tamir ve tadilatlarının yapıldığı kuyumcu atölyelerinde ustalar her gün büyük maddi değere sahip ziynet eşyaları üzerinde çalışıyor.

#2
Foto - Usta elinde ilk günkü gibi oluyorlar

Ancak ustalar, yaptıkları iş sırasında mücevherin değerini düşünmeden adeta sıradan bir metal üzerinde çalışıyormuş gibi dikkatle ve sabırla işlem yapıyor.

#3
Foto - Usta elinde ilk günkü gibi oluyorlar

35 yıldır kuyumcu atölyesinde çalışan Yüksel Demir, mesleklerinin büyük dikkat ve ustalık gerektirdiğini belirterek, değerli mücevherlerle çalışırken en küçük hatanın ciddi kayıplara yol açabileceğini söyledi. Demir, kuyumcu atölyeciliğinin altın, gümüş ve pırlanta gibi değerli eşyalara yapılan tamir ve tadilat işlemlerinin tamamını kapsadığını ifade etti.

#4
Foto - Usta elinde ilk günkü gibi oluyorlar

Altının son yıllarda dünyanın en değerli madenlerinden biri haline geldiğini belirten Demir, "Sadece altın değil, üzerindeki pırlanta ve elmasıyla birlikte çok kıymetli malzemelerle çalışıyoruz. Bu nedenle işimizi yaparken çok dikkatli olmamız gerekiyor.

#5
Foto - Usta elinde ilk günkü gibi oluyorlar

Yıllardır bu mesleğin içindeyim. 100 bin dolarlık bir mücevheri de tamir ettik, çok daha düşük değerli bir ürünü de. Biz iş yaparken ürünün fiyatını değil, işin doğruluğunu düşünürüz" dedi.

#6
Foto - Usta elinde ilk günkü gibi oluyorlar

Yüksek değerli mücevherlerle çalışırken tedirginliğin hata getireceğini vurgulayan Demir, "Bir eşyanın çok değerli olduğunu düşünerek işe başlarsanız tedirgin olursunuz ve hata yapabilirsiniz. Bu meslekte her şey kıymetli. Bu yüzden işe odaklanırız ve elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışırız" diye konuştu.

#7
Foto - Usta elinde ilk günkü gibi oluyorlar

Mesleklerinin geleceğine de değinen Demir, kuyumculuğun insanlık var oldukça devam edeceğini belirtti. Çırak yetiştirmenin önemine dikkat çeken Demir, teknolojinin gençler üzerindeki etkisinin mesleğe ilgiyi azalttığını ancak buna rağmen yeni ustalar yetiştirmek için çaba gösterdiklerini söyledi.

#8
Foto - Usta elinde ilk günkü gibi oluyorlar

Meslek Eğitim Merkezi'nde eğitim gören ve haftanın büyük bölümünü kuyumcu atölyesinde çırak olarak geçiren öğrenciler ise kuyumculuğun diğer mesleklere göre daha zor ancak oldukça keyifli olduğunu belirterek, ileride kendi atölyelerini açıp ustalık yapmak istediklerini ifade ettiler.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İran'dan İsrail ve ABD'ye şaşırtan tuzak! Beş dolarlık boya beş milyon dolarlık füzeden etti
Gündem

İran'dan İsrail ve ABD'ye şaşırtan tuzak! Beş dolarlık boya beş milyon dolarlık füzeden etti

İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik başlattığı operasyonlarda, Tahran yönetiminin savaş tarihine geçecek ilginç bir "aldatma" taktiği kullandığ..
Müstafi Amiral Cihat Yaycı'dan Arap dünyasına zehir zemberek sözler! Türkiye öyle bir teklif yaptı ki...
Gündem

Müstafi Amiral Cihat Yaycı'dan Arap dünyasına zehir zemberek sözler! Türkiye öyle bir teklif yaptı ki...

Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, İsrail'in Gazze'de yürüttüğü vahşi soykırımı durduracak asıl gücün İslam dünyasının elinde olduğunu ..
Sarı şeytan Trump’a ‘savaş freni’ mi? ABD Senatosu’nda tarihi İran oylaması
Dünya

Sarı şeytan Trump’a ‘savaş freni’ mi? ABD Senatosu’nda tarihi İran oylaması

Orta Doğu’yu kan gölüne çeviren saldırıların mimarı Trump’ın nükleer bir felaketi tetikleyecek adımları, ABD Senatosu’nda mercek altına alın..
MSB’den flaş açıklama: İran'dan ateşlenen balistik mühimmat etkisiz hale getirildi
Gündem

MSB’den flaş açıklama: İran'dan ateşlenen balistik mühimmat etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İran’dan ateşlendiği ve Irak ile Suriye hava sahasını geçerek Türkiye’ye yöneldiği tespit edilen bir balistik..
İngiltere'den ilginç açıklama! Kıbrıs’taki üssü vuran dron İran’dan kalkmamış
Dünya

İngiltere'den ilginç açıklama! Kıbrıs’taki üssü vuran dron İran’dan kalkmamış

İngiltere Savunma Bakanlığı, Güney Kıbrıs’taki Akrotiri üssünü hedef alan Şahid tipi dronun İran’dan havalanmadığını açıkladı. Olayın ardınd..
Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçi ile görüştü
Gündem

Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçi ile görüştü

Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçi'ye, İran'dan ateşlendikten sonra Türk hava sahasına yönelen ve etkisiz hale getirilen balistik mühimmat..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23