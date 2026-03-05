  • İSTANBUL
İran İHA'sı Azerbaycan'da düşürüldü

Azerbaycan’ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’nde İran'a ait İHA düştü.

Azerbaycan’ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’ndeki havaalanının vurulduğuna dair iddialar sosyal medyada ve bazı yabancı kaynaklarda yer aldı. Paylaşılan görüntülerde patlama ve alevlenme olduğu öne sürülse de, Azerbaycan resmi makamları saldırı olduğuna ilişkin bir açıklama yapmadı.

Nahçıvan Havaalanı’na İran menşeli füze veya insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenlendiği yönündeki haberler henüz doğrulanmış değil. Azerbaycan Savunma Bakanlığı başta olmak üzere resmi kurumlar konuyla ilgili teyit edilmiş veri paylaşmadı. Görüntülerin gerçekliği ve saldırıyı kimin gerçekleştirdiği de şu aşamada belirsiz.

 

Nahçıvan, Azerbaycan’ın İran, Türkiye ve Ermenistan sınırına yakın stratejik bölgelerinden biri. Bölgedeki askeri ve siyasi gerilimlerin komşu ülkelere yayılma riskine karşı Bakü yönetimi temkinli bir politika izliyor.

Şu aşamada Azerbaycan, İran ya da üçüncü taraf yetkililerden yeni bir bilgi paylaşılması bekleniyor.

