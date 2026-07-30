Suriye ile Almanya arasındaki tarifeli uçuşlar 14 yıl sonra yeniden

Alman hava yolu şirketi LEAV Aviation'a ait tarifeli yolcu uçağı, çarşamba günü Almanya'nın Düsseldorf kentinden Şam Uluslararası Havalimanı'na iniş yaparak Suriye ile Almanya arasındaki yaklaşık 14 yıllık aranın ardından ilk düzenli seferi gerçekleştirdi.

Uçuşla birlikte şirketin iki ülke arasında düzenli seferlerine resmen başladığı bildirildi.

Suriye resmi haber ajansı SANA'ya konuşan Almanya'nın Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Markus Hecken, bunun Suriye ve Almanya hükümetleri arasında imzalanan sivil havacılık anlaşmasının ilk somut sonuçlarından biri olduğunu söyledi.

Hecken, önümüzdeki dönemde Halep'e de tarifeli uçuşların başlatılmasının planlandığını belirterek, bunun iki ülke arasındaki kapsamlı iş birliğinin yalnızca bir parçası olduğunu ifade etti.

"Suriye'nin toparlanmasını destekliyoruz"

Hecken, Almanya'nın Esed rejimi dönemindeki savaş yıllarında 1 milyondan fazla Suriyeli sığınmacıya ev sahipliği yaptığını hatırlattı.

Almanya'nın bugün Suriye'nin yeniden toparlanma sürecini desteklemeye kararlı olduğunu söyleyen Hecken, tarifeli uçuşların yeniden başlamasının bu süreçte önemli bir dönüm noktası olduğunu kaydetti.

Havacılık anlaşması

Suriye ile Almanya, 16 Temmuz tarihinde iki ülke arasında hava ulaşımını yeniden başlatacak nihai sivil havacılık anlaşmasını imzalamıştı.

Söz konusu anlaşma, yaklaşık 14 yıldır kesintiye uğrayan tarifeli uçuşların yeniden başlamasının önünü açmıştı.

Kaynak: Mepa News