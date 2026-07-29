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Gündem CHP'de çözülme depremi! YENİ Parti'ye geçecek ilk belediye başkanı belli oldu!
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CHP'de çözülme depremi! YENİ Parti'ye geçecek ilk belediye başkanı belli oldu!

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CHP'de çözülme depremi! YENİ Parti'ye geçecek ilk belediye başkanı belli oldu!

CHP'de Özgür Özel yönetimi altında başlayan koltuk kavgaları ve kaos, partide büyük kopuşları da beraberinde getirdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Özgür Özel başkanlığında Ankara’da YENİ Parti’ye geçecek ilk belediye başkanı belli oldu. Mamak Belediye Başkanı Şahin, CHP’den istifa etti.

Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla CHP’den istifa ettiğini duyurdu.

Şahin’in önümüzdeki günlerde YENİ Parti’ye geçme işlemlerini tamamlayacağı öğrenildi.

Veli Gündüz Şahin, yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

 

"BİR YOL AYRIMI BENİM İÇİN ZORUNLULUK HALİNE GELMİŞTİR"

“CHP, benim için İlçe Başkanlığı yaptığım günlerden bu yana emeğimi, zamanımı ve gönlümü verdiğim çok kıymetli bir yuva oldu. Yıllar boyunca örgütümüzle, yol arkadaşlarımızla ve siz değerli hemşehrilerimizle omuz omuza verdik. Bu büyük mücadelenin ve inancın sonucunda, tam 25 yıl sonra Mamak Belediyesi’ni tekrar partimize kazandırmanın gururunu ve mutluluğunu hep birlikte yaşadık. Bugüne kadar dökülen her alın teri, Mamak için kurduğumuz her hayal bizim için en büyük gurur vesilesidir. Ancak gelinen noktada; hizmet anlayışımız, ilçemize sunacağımız projeler ve önümüzdeki döneme dair çalışma yöntemlerimiz konusunda bir vizyon farklılığı ortaya çıkmıştır. Mamak’a hak ettiği hizmetleri kesintisiz sunabilmek, sizlerin güvenini boşa çıkarmamak ve ilçemizi daha ileriye taşıyacak adımları kararlılıkla atabilmek adına bir yol ayrımı benim için zorunluluk haline gelmiştir. Bu doğrultuda, büyük bir emek ve bağlılıkla bulunduğum CHP üyeliğimden istifa etme kararımı kamuoyunun bilgisine sunarım.”

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