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Gündem Mahmut Yüşa 3 gün sonra asker olacaktı: Hafız gencin namazını İmam babası kıldırdı
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Mahmut Yüşa 3 gün sonra asker olacaktı: Hafız gencin namazını İmam babası kıldırdı

Yeniakit Publisher
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Mahmut Yüşa 3 gün sonra asker olacaktı: Hafız gencin namazını İmam babası kıldırdı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde yaşanan kazada ağır yaralanan ve hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamayan 20 yaşındaki hafız Mahmut Yüşa Gül, gözyaşları ve dualar eşliğinde toprağa verildi. Vatani görevini yapmak üzere 3 gün sonra askere gitmeye hazırlandığı öğrenilen gencin cenaze namazını, imam olan babası gözyaşlarıyla kıldırdı. Talihsiz genç, kılınan namazın ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden genç, imam olan babasının kıldırdığı cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

  

Kaza dün, Sapanca ilçesi Uzunkum Mahallesi Sakarya Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sapanca istikametine seyir halinde olan H.M.Ç. (24) idaresindeki 54 AOK 633 plakalı otomobil ile Mahmut Yüşa Gül (20) yönetimindeki 54 APC 660 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosikletin ön tekerleği yerinden koparken, sürücü yola savruldu. Kazada her iki araç sürücüsü de yaralandı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralı olarak tedavi altına alınan 20 yaşındaki Mahmut Yüşa Gül, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

3 GÜN SONRA ASKERE GİDECEKTİ 

Hayatını kaybeden Mahmut Yüşa Gül'ün hafız olduğu ve vatani görevini yapmak üzere 3 gün sonra askere gitmeye hazırlandığı öğrenildi. 20 yaşındaki gencin vefatı ailesini ve sevenlerini yasa boğdu.

 

CENAZE NAMAZINI BABASI KILDIRDI 

Gül'ün cenazesi, Karapürçek ilçesi Mesudiye Mahallesi'nde bulunan Mesudiye Merkez Camii'ne getirildi. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazını gencin imam olan babası kıldırdı. Kılınan namazın ardından Mahmut Yüşa Gül, caminin bitişiğindeki mezarlıkta gözyaşları arasında toprağa verildi. 

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