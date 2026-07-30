Resmen düğmeye bastılar: Beşiktaş Fofana için görüşmelere başladı
Süper Lig’de transfer gündemine bomba gibi düşen hamle! Siyah-beyazlılar, AC Milan’ın Fransız yıldızı Youssouf Fofana’yı renklerine bağlamak için resmen düğmeye bastı.
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Süper Lig’de transfer gündemine bomba gibi düşen hamle! Siyah-beyazlılar, AC Milan’ın Fransız yıldızı Youssouf Fofana’yı renklerine bağlamak için resmen düğmeye bastı.
Yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla girmeye hazırlanan Beşiktaş, orta sahaya dünya çapında bir ismi katmak için kolları sıvadı. Siyah-beyazlı kurmaylar, Serie A devi AC Milan forması giyen 27 yaşındaki Fransız dinamo Youssouf Fofana transferi için ilk resmi temasları başlattı.
Ruben Amorim yönetimindeki AC Milan, İtalya’da ve Avrupa’da yeniden zirveye oynayacak bir kadro kurmak adına radikal kararlar alıyor. San Siro’daki kurmaylar, 2026-2027 sezonu kadro planlamasında Youssouf Fofana ile yolları ayırmaya sıcak bakıyor. İtalyan devinin, yıldız oyuncunun satışına onay verdiği öğrenildi.
Beşiktaş’ın bu hamlesi Premier Lig cephesinde de geniş yankı buldu. İngiliz temsilcisi Crystal Palace, Fofana’yı transfer listesinin bir numarasına yazmış durumda. İki kulüp arasında çetin bir transfer yarışı başlarken, İtalyan basını ve gazeteci Ekrem Konur’un elde ettiği bilgilere göre Milan bonservis bedelini belirledi: 25-30 milyon Euro.
Kartal, İngiliz ekibinin yüksek bütçeli teklifine karşı stratejik hamlelerle masadaki kozlarını oynuyor. Fransız orta sahanın geleceğinin kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.
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