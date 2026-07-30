  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bey Mahallesi Sanat Sokağı hizmete açıldı! Başkan Şahin: Tarihi mirasımızı koruyoruz Arap sabunu: Bezlerin imdadına koşuyor! Beyaz eşyaları ilk günkü gibi beyaz olacak, tamamen etkileyecek Tarihi ana sayılı saatler kaldı: Türk savaş uçakları bölgeye konuşlanıyor Resmen düğmeye bastılar: Beşiktaş Fofana için görüşmelere başladı Bebekliğin ilk iki yılına dikkat: Şekeri kes, beynini koru Artık daha kolay ama daha riskli: İkinci el oto alırken bunlara dikkat! 'Büyük balık stratejisi' tarihi bir riskle karşı karşıya... Dursun Özbek'ten dev hamleler: 72 saatte işi bitirecek! Türkiye'ye günlük 1 milyon varil petrol akacak: Petrolün gölgesinde dev anlaşmalar geliyor Mavi Su Verimliliği Belgesi aldı İstanbul Havalimanı’ndan bir ilk
Spor
5
Yeniakit Publisher
Resmen düğmeye bastılar: Beşiktaş Fofana için görüşmelere başladı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Resmen düğmeye bastılar: Beşiktaş Fofana için görüşmelere başladı

Süper Lig’de transfer gündemine bomba gibi düşen hamle! Siyah-beyazlılar, AC Milan’ın Fransız yıldızı Youssouf Fofana’yı renklerine bağlamak için resmen düğmeye bastı.

#1
Foto - Resmen düğmeye bastılar: Beşiktaş Fofana için görüşmelere başladı

Yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla girmeye hazırlanan Beşiktaş, orta sahaya dünya çapında bir ismi katmak için kolları sıvadı. Siyah-beyazlı kurmaylar, Serie A devi AC Milan forması giyen 27 yaşındaki Fransız dinamo Youssouf Fofana transferi için ilk resmi temasları başlattı.

#2
Foto - Resmen düğmeye bastılar: Beşiktaş Fofana için görüşmelere başladı

Ruben Amorim yönetimindeki AC Milan, İtalya’da ve Avrupa’da yeniden zirveye oynayacak bir kadro kurmak adına radikal kararlar alıyor. San Siro’daki kurmaylar, 2026-2027 sezonu kadro planlamasında Youssouf Fofana ile yolları ayırmaya sıcak bakıyor. İtalyan devinin, yıldız oyuncunun satışına onay verdiği öğrenildi.

#3
Foto - Resmen düğmeye bastılar: Beşiktaş Fofana için görüşmelere başladı

Beşiktaş’ın bu hamlesi Premier Lig cephesinde de geniş yankı buldu. İngiliz temsilcisi Crystal Palace, Fofana’yı transfer listesinin bir numarasına yazmış durumda. İki kulüp arasında çetin bir transfer yarışı başlarken, İtalyan basını ve gazeteci Ekrem Konur’un elde ettiği bilgilere göre Milan bonservis bedelini belirledi: 25-30 milyon Euro.

#4
Foto - Resmen düğmeye bastılar: Beşiktaş Fofana için görüşmelere başladı

Kartal, İngiliz ekibinin yüksek bütçeli teklifine karşı stratejik hamlelerle masadaki kozlarını oynuyor. Fransız orta sahanın geleceğinin kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Başkan Erdoğan müjdeyi Kabine sonrası verdi! 1 trilyon liralık dev destek paketi devreye girdi!
Gündem

Başkan Erdoğan müjdeyi Kabine sonrası verdi! 1 trilyon liralık dev destek paketi devreye girdi!

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen kritik Kabine Toplantısı’nın ardından ulusa seslenen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ek..
Silvan'dan yetkili makamlara çağrı: 'Facia yaşanmadan önlem alın!'
Yerel

Silvan'dan yetkili makamlara çağrı: 'Facia yaşanmadan önlem alın!'

Diyarbakır'ın Silvan ilçesine bağlı kırsal Boyunlu Mahallesi'nde aralık ayında yaşanan heyelan sonrası çöken yol, Silvan, Kulp, Hazro ve Lic..
Ahmet Davutoğlu siyaseti bırakıyor mu! Kulisleri sallayan iddiaya yakın çevresinden flaş yanıt!
Gündem

Ahmet Davutoğlu siyaseti bırakıyor mu! Kulisleri sallayan iddiaya yakın çevresinden flaş yanıt!

Türk siyasetinde Dışişleri Bakanlığı ve Başbakanlık gibi kritik makamlarda görev yaptıktan sonra Gelecek Partisi'ni kuran Ahmet Davutoğlu'nu..
Yılmaz Özdil'den dikkat çeken Selçuk Bayraktar sözleri: "Şehit madencinin kızının hayalini gerçekleştiriyor"
Gündem

Yılmaz Özdil'den dikkat çeken Selçuk Bayraktar sözleri: "Şehit madencinin kızının hayalini gerçekleştiriyor"

Gazeteci Yılmaz Özdil, yayımladığı videoda Selçuk Bayraktar'ın, Soma faciasında babasını kaybeden ve pilot olmayı hayal eden bir genç kıza v..
Onlarca belediye başkanı istifa etti! Atatürk’ün mirasını böle böle kaçıyorlar
Gündem

Onlarca belediye başkanı istifa etti! Atatürk’ün mirasını böle böle kaçıyorlar

YENİ Parti Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, "Bugün itibarıyla 200'ün üzerinde belediye başkanı Yeni Parti'ye katılmak amacıyla istifa ett..
CHP'de çözülme depremi! YENİ Parti'ye geçecek ilk belediye başkanı belli oldu!
Gündem

CHP'de çözülme depremi! YENİ Parti'ye geçecek ilk belediye başkanı belli oldu!

CHP'de Özgür Özel yönetimi altında başlayan koltuk kavgaları ve kaos, partide büyük kopuşları da beraberinde getirdi.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23