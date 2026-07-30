7,1 ile sarsılmışlardı! Japonya’da bilanço ağırlaşıyor

Japonya’nın Kumamoto eyaletinde büyük yıkıma yol açan depremin bilançosu ağırlaşıyor. Japonya Baş Kabine Sekreteri Minoru Kihara, deprem nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 28’e yükseldiğini belirterek, "Bu sayıya depremle ilgili olduğu düşünülen ve inceleme altındaki ölüm vakaları da dahil" açıklamasında bulundu. Japonya Başbakanı Sanae Takaichi ise, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, taziye ve dayanışma mesajlarını ileten ülkelere teşekkür etti. Gösterilen desteğin Japonya için çok anlamlı olduğunun altını çizen Takaichi, "Şu ana kadar çok sayıda ülkeden ve uluslararası kuruluştan aldığımız destek teklifleri için de en içten teşekkürlerimi ifade etmek isterim. Japonya hükümeti, kurtarma çalışmalarını yürütmek ve afetten etkilenen bölgelere yardım sağlamak için var gücüyle çalışmaktadır" ifadelerini kullandı. Takaichi, sahadaki durumu ve ihtiyaçları değerlendirerek destek tekliflerinin en iyi şekilde nasıl kullanılabileceğini inceleyeceklerini ifade etti.

Alışveriş merkezi çöktü

Japonya’da merkez üssü Kumamoto eyaleti olan 7.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, sarsıntının ardından Ariake ve Yatsushiro denizleri kıyısındaki kesimlere yönelik geçici tsunami uyarısı yapılmıştı. Depremden kısa süre sonra patlama meydana gelen Aeon Mall alışveriş merkezi ve baca çökmesi yaşanan Nippon Paper Industries kağıt fabrikası başta olmak üzere birçok hasarlı yapıda ve bölgede arama-kurtarma çalışması başlatılmıştı. Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) personeli çalışmalara destek için afet bölgesine gönderilmişti. Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) bir hafta içinde benzer büyüklükte depremlerin meydana gelebileceği konusunda uyarmıştı.