ABD'den İran'a yeni saldırı! CENTCOM resmen duyurdu

ABD ile İran arasındaki askeri gerilim yeni bir aşamaya geçti. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın Orta Doğu'da konuşlu ABD güçlerine yönelik saldırı girişimine karşı yeni hava saldırılarının başlatıldığını duyurdu.

CENTCOM tarafından yapılan açıklamada, "Bu saldırılar, dün İran'ın Orta Doğu'da konuşlu ABD güçlerine yönelik saldırı girişimine karşı güçlü bir yanıt niteliği taşımaktadır" ifadelerine yer verildi.

Saldırıların hangi bölgeleri hedef aldığına ilişkin ise henüz resmi bir bilgi paylaşılmadı.

Trump: Sıra bizde

ABD Başkanı Donald Trump da İran'ın Ürdün'deki ABD üssünü hedef alan saldırı girişimine ilişkin yaptığı açıklamada, Washington'ın karşılık vereceğini daha önce duyurmuştu.

Trump, yaptığı açıklamada, "İran'ı çok sert bir şekilde vuracağız, çünkü sıra bizde. Dün gece bize 5 roket fırlatmayı denediler, hepsini engelledik." ifadelerini kullanmıştı.

Axios da duyurmuştu

Öte yandan ABD merkezli haber sitesi Axios da hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberinde, ABD'nin İran'a yönelik yeni askeri operasyon başlattığını bildirmişti.

CENTCOM'un resmi açıklamasıyla birlikte Washington yönetiminin misilleme operasyonunu fiilen başlattığı doğrulanmış oldu.

Bölgede tansiyon yükseliyor

Son saldırılarla birlikte Orta Doğu'da gerilim daha da tırmanırken, gözler İran yönetiminden gelecek olası açıklama ve karşılık adımlarına çevrildi. ABD'nin operasyonlarının kapsamı ve süresine ilişkin ise henüz resmi bir ayrıntı paylaşılmadı.