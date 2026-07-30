Sel felaketinde can kaybı 78'e yükseldi!

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinde etkili olan sellerde can kaybı 78'e yükseldi. Yetkililer, bölgede arama-kurtarma ve tahliye çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Assam Eyaleti Afet Yönetim Kurumu (ASDMA), eyalet genelindeki sellere ilişkin bilgilendirme yaptı.

ASDMA'dan yapılan açıklamada, 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığı ve sellerde yaşamını yitirenlerin sayısının 78'e yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, "Arama kurtarma ve yardım çalışmaları, olumsuz etkilenen bölge halkını desteklemek amacıyla aralıksız sürdürülmektedir." ifadesine yer verildi.

Assam Eyaleti Başbakanı Himanta Biswa Sarma, açıklamasında, felaketten 1,1 milyondan fazla kişinin etkilendiğini ve 8 kişinin halen kayıp olduğunu belirtti.

Sarma, bölgede yaklaşık 1718 yardım merkezinin faaliyet gösterdiğini kaydetti.

Hindistan Meteoroloji Departmanı da 3 ila 4 gün boyunca Assam'ın çeşitli bölgelerinde şiddetli ve çok şiddetli yağışların beklendiği bilgisini paylaştı.

Yetkililer, halka tedbirli olmaları ve yoğun yağışlar sırasında zorunlu olmayan seyahatlerden kaçınmaları için çağrı yaptı.